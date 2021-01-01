بث مباشر : مشاهدة مباراة الجزائر وزامبيا بتصفيات كأس أمم إفريقيا

الجزائر/سما/

يحتصن استاد هيروز الوطني مباراة قوية تجمع بين منتخب الجزائر ونظيره زامبيا، مساء اليوم الخميس 25 مارس، وذلك لحساب منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة بدور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المؤهلة إلى الكاميرون 2021.

ويقدم موقع كورة 365 لمتابعيه خدمة مشاهدة مباراة الجزائر وزامبيا بث مباشر اليوم، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة، وستذاع على الهواء حصرياً عبر قناة بي إن سبورت HD3 بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.





يظهر المنتخب الجزائري بصورة رائعة في الفترة الأخيرة فهو يقدم مستوى مميز ولم يعرف الخسارة في هذه التصفيات، وأيضا منذ فترة طويلة كعبة عالي على جميع المنتخبات فهو الأفضل حاليًا في القارة السمراء.

ثعالب الصحراء يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فتسعى إلى تحقيق الفوز اليوم لوقف نزيف النقاط بعد التعادل في الجولة الماضية أمام زمبابوي بهدفين لكل منهما، لذا سيقاتل محاربي الصحراء بكل قوة حيث يمتلك لاعبين على أعلى مستوى يتمتعون بخبرات عالية سيحاولون استغلالها الليلة لاقتناص النقاط الكاملة والتأهل إلى الكاميرون.





وعلى الجانب الأخر، يقدم زامبيا مستوى غير مستقر في هذه التصفيات فهو يتواجد بالمركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط، بعد الهزيمة على يد بوتسوانا بهدف دون رد في الجولة الرابعة.

ويتطلع المنتخب الزامبي إلى تصحيح المسار للعودة من جديد إلى الطريق الصحيح، حيث يطمح في تحقيق الفوز ليبقى له أمل بصيص للتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.