شاهد: هيئة المعابر بغزة تفتتح صالة المسافرين الجديدة في حاجز "إيرز"

غزة / سما /

افتتحت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، اليوم الخميس، صالة المسافرين الجديدة بحاجز بيت حانون/ ايرز شمالي قطاع غزة.



وحضر الافتتاح كلّ من رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض، ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، ووكيل وزارة الاقتصاد رشدي وادي، ووكيل وزارة الأشغال المهندس ناجي سرحان ومساعد وكيل وزارة الداخلية سامي نوفل، ومدير عام الهيئة العامة للمعابر والحدود العميد فؤاد أبو بطيحان، بالإضافة إلى عدد من قادة وزارة الداخلية والأمني الوطني، ولفيف من الوجهاء والشخصيات المجتمعية والاعتبارية.



و أكد د. محمد عوض، خلال كلمة له، على أنّ إنشاء صالة المسافرين بكافة تجهيزاتها يأتي في المقام الأول من أجل راحة المواطن الفلسطيني، وتقديم أفضل خدمة له، وكذلك في سبيل راحة الزائرين والقادمين لقطاع غزة، قائلاً: "نضع اليوم هذه اللبنة في منفذ بيت حانون، لتتكامل مع سائر المشروعات الحكومية التي تهدف إلى خدمة المواطنين، وتوفير الراحة لهم".



وتابع: "مهما قدمنا لهذا الشعب فهو قليل، فبرغم قلة الإمكانيات ننشئ ونعمر لأبناء شعبنا ولهذا الوطن، في ظل سعي الكثيرين لتركيعه بأشكال مختلفة".



من جانبه، أوضح اللواء توفيق أبو نعيم ،أنّ افتتاح هذا المكان هو محطة في الطريق إلى القدس وخدمة لأبناء شعبنا، في استقبال ومغادرة المسافرين من المواطنين والأجانب المتنقلين بين أجزاء الوطن العزيز.



وأشار إلى أنّ كل ما تقدمه وزارة الداخلية لأبناء شعبنا من تسهيلات وخدمات، هي جزء من واجب شعبها عليها، أمام المعاناة التي فرضت عليه، متابعاً: "وهذا أقل شيء يقدم لأبناء شعبنا، الصامدين على أرضهم ووطنهم".



من جهته، شدد العميد فؤاد أبو بطيحان، على أنّ افتتاح هذه الصالة، يأتي ضمن المشاريع التطويرية التي تعكف عليها هيئة المعابر والحدود، في جميع المقار ومراكز تقديم الخدمة للمواطنين على اختلاف شرائحهم، بالمستوى الذي يليق بهم.



وقال"أبو بطيحان: "إنّ هذا المشروع جاء لتطوير الصالة القديمة التي لم تكن تتلاءم مع أعداد المسافرين المتنقلين عبر المنفذ، مما استوجب العمل على تطويرها لتحسين وتجويد الخدمة".



ونبه إلى أنّه من الواجب العمل على تسهيل حركة المواطنين خاصة الفئات الإنسانية من المرضى، وأصحاب الحالات الاستثنائية، التي تتطلب توفير أجواء عالية من الراحة، مُؤكّداً على أنّ هيئة المعابر تعمل على صعيدين متوازيين: الأول تطوير المنشآت والمرافق، والثاني تسخير كافة الإمكانات، والطاقات، والكوادر العاملة لخدمة وراحة المسافرين، ورفع مستوى الخدمة وفق معايير جودة الأداء.



وتابع بقوله: "رسالتنا في وزارة الداخلية، وهيئة المعابر أن نبقا سندًا، وعونًا للجمهور الذي يتعامل معنا، وأن نقدم له خدمتنا بكل تودد وحب والعطاء".



وفي ختام حديثه، شكر كافة الجهود المبذولة من كل الجهات، والمؤسسات، والهيئات المساهمة في افتتاح المبنى الجديد؛ كما أشاد بالجهود الكبيرة المبذولة من كافة العاملين في هيئة المعابر.





























