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اسرائيل: بدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر 26 آذار 2021

الخميس 25 مارس 2021 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: بدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر 26 آذار 2021



القدس المحتلة / سما /

من المزمع أن يباشر العمل بموجب التوقيت الصيفي في اسرائيل للعام الجاري فجر يوم 26 آذار/ مارس 2021.

وبموجب هذا التوقيت ستُحرك عقارب الساعة ساعة واحدة إلى الأمام، وسيباشر العمل بالتوقيت الصيفي في تمام الساعة الثانية فجرا.

وبموجب التوقيت الصيفي يستمر العمل هذا العام لغاية يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري 2021.

ووفقا للقانون الذي جرت المصادقة عليه في الكنيست في العام 2013 فإن مدة سريان التوقيت الشتوي تكون مساوية للتوقيت الشتوي في دول أوروبا، والعمل بالتوقيت الصيفي 212 يوما بدلا من 160-190 يوما كما كان عليه الحال في الأعوام الماضية.

ما هو التوقيت الصيفي؟

التوقيت الصيفي تغيير التوقيت الرسمي في بلاد أو محافظة مرتين سنويا ولمدة عدة أشهر من كل عام. يعاد ضبط الساعات الرسمية في مطلع الربيع. أما العودة إلى التوقيت العادي، أي التوقيت الشتوي، فيجري في موسم الخريف. وتستخدم قرابة 70 دولة في العالم فكرة اعتماد التوقيت الصيفي من خلال تقديم الوقت ساعة مع بدء الربيع وتأخيرها ساعة مع بدء فصل الخريف من كل عام.

كيف نلائم أنفسنا مع تغيير التوقيت؟

قال عدد من الأطباء إنه بسبب الانتقال من التوقيت الصيفي للشتوي فإن الإنسان بحاجة إلى أسبوع، على الأقل، حتى يقوم الجسم بملاءمة نفسه من الناحية الفسيولوجية والبيولوجية.

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