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انتصارات للحوانين والذئاب والمجمع الإسلامي

الثلاثاء 23 مارس 2021 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتصارات للحوانين والذئاب والمجمع الإسلامي



غزة / سما /

حقق بيت حانون الأهلي فوزا ثمينا على نظيره خدمات النصيرات (2-1), ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي "الحوانين" محمد السطري (3), وبلال مقبل (46), بينما أحرز هدف خدمات النصيرات يوسف داوود (30).

ورفع الفائز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن, وبقي رصيد الخاسر 19 نقطة في المركز الأول.

خدمات خانيونس – الأقصى (1-0)

وخطف خدمات خانيونس انتصارا غاليا من "أنياب" الأقصى (1-0).

ويدين "الذئاب" بفوزه الثمين إلى محمود فحجان الذي أحرز هدف المباراة الوحيد (47), ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس, ويبقى رصيد الأقصى 12 نقطة في المركز السابع.

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء للأقصى عبر طارق الهور بعدما تصدى لها الحارس شادي أبو العراج (46).

خدمات المغازي – المجمع الإسلامي (0-1)

وتفوق المجمع الإسلامي على منافسه خدمات المغازي (1-0).

وسجل هدف المجمع الإسلامي شادي بصلة (88), ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس, ويبقى رصيد المغازي 5 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

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