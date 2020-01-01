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ساعر مهاجمًا بينت: "لقد ارتمى في أحضان نتنياهو"

الإثنين 22 مارس 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر مهاجمًا بينت: "لقد ارتمى في أحضان نتنياهو"



القدس المحتلة /سما/

هاجم جدعون ساعر، رئيس حزب "الأمل الجديد"، اليوم الاثنين، رئيس حزب يمينا، نفتالي بينت، قائلا "إن نفتالي بينيت ارتمى مباشرة في أحضان نتنياهو، قبل أمتار قليلة من النهاية".
 
وأضاف ساعر "زاد سقوط بينت في يوم الأكاذيب التي خرج بها ليحوم حول عرش سيده- لقد فشل نفتالي بينت في إظهار المسؤولية، فشل في الصمود تحت الضغط - ينهار بينت في استطلاعات الرأي لذلك ظهر ليوقع على تعهد طفولي هو في الواقع تعهد بالولاء لنتنياهو، لقد أظهر أنه مخادع ومن المؤسف أنه فعل ذلك".
 
ووفقاً للقناة 20 العبرية، وقع بينت، مساء أمس الأحد، على وثيقة تتضمن ألا يسمح لزعيم حزب "يش عتيد" يائير لبيد، بأن يكون رئيس حكومة بعد انتخابات الكنيست، التي ستجري غدا الثلاثاء.

ويتوجه الناخبون الإسرائيليون يوم غدٍ الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة خلال عامين، فقد حالت نتائج الانتخابات المتقاربة والخلافات بين الأحزاب دون تشكيل حكومة مستقرة.

#جدعون ساعر #نفتالي بينت #بنيامين نتنياهو #اسرائيل #الانتخابات الاسرائيلية

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