مصر .. رابط نتيجة الصف الأول و الثاني الثانوي 2021 موقع وزارة التربية والتعليم المصرية

القاهرة / سما

نشر موقع وزارة التربية والتعليم الفني المصرية، يوم الإثنين، رابط لينك نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 بعد اختتام الامتحانات التي قدمها الطلاب الفترة الماضية في جميع محافظات مصر.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها إنه يمكن الاستعلام عبر رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 فور تفعيله على المنصة الإلكترونية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وأشارت إلى أن نتيجة الصف الاول ثانوي 2021 برقم الجلوس والاسم ستكون متاحة أيضا بعد الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، لافتة إلى أنه سيتم إتاحة الفحص والاستعلام لجميع الطلبة.

وترقب الطلاب خلال الأسابيع الأخيرة لحظة الإعلان عن نتائج الأول والثاني الثانوي نظرا للظروف الاستثنائية التي قدموا بها الاختبارات كافة لا سيما مع تفشي فيروس كورونا مؤخرا في البلاد.

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021: اضغط هنا أو هنا

وتصدرت نتائج الثانوية في مصر وسائل التواصل الاجتماعي إذ تعتبر مهمة جدا للطلاب الذين يأملون في تخطي المرحلة والذهاب إلى الثالث ثانوي الحاسم من أجل دخولهم المعاهد والجامعات.

وعقب الإعلان مباشرة تعطل موقع وزارة التربية والتعليم بسبب الضغط الكبير على السيرفر الخاص بالنتيجة قبل أن تقوم الطواقم الفنية العاملة لديها بإصلاحه وقل الضغط في الوقت الراهن.

يشار إلى أن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي في مصر متوفرة الآن على الرابط المرفق أعلاه برقم الجلوس لكن يمكن الحصول على كشف الدرجات والعلامات كاملا من خلال الوزارة.