فيديو: نادين نجيم تكشف لأول مرة تفاصيل عن حياتها بعد الانفصال ..تجهش بالبكاء على الهواء

بيروت/سما/

أجهشت الفنانة اللبنانية نادين نجيم بالبكاء أثناء حديثها لأول مرة عن حياتها بعد الطلاق، لافتة إلى أن أول شهرين بعد الانفصال كانا في منتهى الصعوبة؛ لأنها انتقلت مع ابنها وابنتها إلى بيت جديد وكانا غير قادرين على التعود عليه.

سنة صعبة على نادين نجيم

نادين نجيم كشفت خلال استضافتها ببرنامج "بصراحة" مع الفنانة سلافة معمار عن تجربتها، قائلة إنها كانت تبكي في كثير من الليالي ولا تستطيع حتى تناول الطعام من القلق، مشيرة إلى أن السنة الماضية كانت بشعة للغاية عليها سواء بعد انفصالها أو إصابتها بحادث تفجير مرفأ بيروت.

نادين قالت لزميلتها سلافة معمار: "بكيت.. إنها سنة بشعة، وما أوجعني انفصالي عن زوجي، ولن أفصح عن سبب الطلاق؛ لأنه لا أحد يعرف ما يدور فى الأسر، خاصة وأننا كنا نقضي الليل جالسين بعد الانتقال للمنزل الجديد، بالإضافة إلى حالة الخوف والرعب التى تخيم على أبنائي من هول صوت تفجير المرفأ الذي لم يتركهم إلا بعد فترة قصيرة، فدائماً كانوا يمنعوني من الخروج حتى لشراء الطعام".



أضافت نادين: "توقفت عن عملي، وأختي انتقلت للإقامة معي، ولديها خبرة كبيرة في تربية الأطفال، وهو ما ساعدني على تجاوز المرحلة، فالعام الماضي لم يمر فيه شهر جيد ولكن كل شهور العام كان يحدث حادث سيئ منذ بداية الانفجار والطلاق وإعداد منزل جديد".

كما أكدت أنه بعد إعلان طلاقها تم إطلاق العديد من الشائعات البشعة والظالمة في حقها، لكنها رفضت الرد عليها لأنها أخذت القرار بعد تفكير طويل ولا أحد يعرف ما يدور داخل البيوت.

وفي وقت سابق من عام 2019 أعلنت الممثلة نادين نسيب نجيم عبر حسابها على موقع تويتر انفصالها عن زوجها المهندس هادي أسمر، بعد زواج دام 7 سنوات، وغرّدت عبر تويتر: "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا.. ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار. الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد. شكراً لكل رسائلكم".

إصابة نادين نجيم في انفجار بيروت

وفي الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت وراح ضحيته العشرات نشرت نادين نسيب نجيم مقطع فيديو أظهر لحظة إصابتها بالتفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، وبسببه دخلت إلى المستشفى وأجرت عملية استمرت لساعات، في حين أكد شقيق الفنانة أنها أصيبت بعدد من الجروح في مناطق متفرقة من الجسم، فيما قال برنامج ET بالعربي إنها احتاجت لعشرات الغرزات الطبية.

نجيم نشرت في حسابها على موقع إنستغرام، الفيديو الذي كانت تصوره من منزلها الذي يطل على مرفأ بيروت، وبينما كان الدخان يتصاعد جراء الاشتعال الأول بالمرفأ، وقع الانفجار الثاني الذي أشارت تقديرات إلى أن تأثيراته وصلت إلى 15 كيلومتراً.







يُظهر المقطع لحظة الانفجار الثاني وحينها يُسمع بشكل واضح صوت نجيم وهي تصرخ، ثم يسقط الهاتف المحمول الذي كان بيدها بعد وصول آثار التفجير إلى منزلها، وبعد ذلك ينقطع التصوير.

وفي تعليقها على الفيديو، قالت نجيم: "اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التليفون وصرخت، كنت قريبة، بشكر الله ألف مرة أنه بعدني عايشة".

فيما كشفت الفنانة اللبنانية في وقت لاحق تفاصيل ما حدث معها في انفجار بيروت، كما عرضت لأول مرة صوراً لوجهها بعد الإصابة مباشرة، والتي أظهرت أضراراً بليغة وتشوهات سببها الانفجار.

الحساب الرسمي لبرنامج "أحمر بالخط العريض"، الذي يذاع على قناة "LBC" اللبنانية نشر على موقع تويتر صوراً شاركتها نادين لوجهها بعد الانفجار وهي تتحدث عن حجم الاصابة وعدد العمليات التي قامت بها لترميم وجهها.





