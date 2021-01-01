حكم الاحتفال بعيد الأم وشراء الهدايا للأم في عيدها

الرياض / سما

يتساءل الكثير من المسلمين حول العالم عن حكم الاحتفال بعيد الأم وشراء الهدايا للأمهات عبر تخصيص هذا اليوم من السنة الذي يصادف تاريخ 21 من آذار سنويا للاهتمام بالأم دون غيره.

ونشر موقع إسلام ويب سؤال وجواب عن حكم عيد الأم 2021، إذ أكد أن هذا اليوم "لذي يحتفل به كثير من الناس في الحادي والعشرين من مارس ‏هو من جملة البدع والمحدثات".

وأشار الموقع في نص إجابته إلى أن تلك المحدثات والبدع دخلت ديار المسلمين، لغفلتهم عن أحكام دينهم وهدي شريعة ربهم، ‏وتقليدهم واتباعهم للغرب في كل ما يصدره إليهم.





ولفت إسلام ويب إلى أن "البر بالأم والإحسان إليها مأمور به على الدوام"، مؤكدا أن "حق الأم أعظم من أن يخص له يوم في السنة يختص فيه بالأم وتهمل في بقية العام".

وشدد الموقع المختص في الفتاوى على أن "عيد الأم هو من جملة البدع التي استحدثت من أجل إبعاد المسلمين عن سنة نبيهم"، منوها إلى أنه لا يجوز الاحتفال به".

وأضاف : "كون عدم الاحتفال به يغضب الأم هات لا يغير حكم الله (..) فطاعة الوالدين إنما تجب في المعروف، روى الشيخان من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وفي رواية: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

واستدرك إسلام ويب : "لكن ما قد يفعل من خير في عيد الأم من إكرام الأم والإهداء إليها ينبغي أن يفعل في ذلك اليوم وفي غيره"، متابعا : "لن تغضب الأم إذا عوملت بذلك خلال العام بأكمله".











