عبارات رسائل كلمات تهنئة بعيد الأم 2021 تهاني معايدة مكتوبة

الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا في كل مكان، عبارات رسائل تهنئة في عيد الأم 2021 الذي يصادف اليوم الأحد الحادي والعشرين من الشهر الميلادي الجاري في الدول العربية وجميع أنحاء العالم بأسره.

وتصدرت عبارة تهنئة عيد الأم 2021 محركات البحث العالمية الشهيرة لا سيما جوجل التي تحظى بالنصيب الأكبر على الصعيد العربي في مثل هذه الأوقات من كل سنة ميلادية جديدة.

ويعتبر شهر آذار مناسبة سنوية للمرأة حول العالم، إذ تحتفل في الأيام العشر الأولى بمناسبة يومها العالمي من خلال فعاليات ثقافية ورياضية واقتصادية واجتماعية وصحية وتوعية مختلفة.

ولا تمضي سوى أيام معدودة حتى حلول موعد عيد الأم 2021 الذي يجد الكثيرون فيه فرصة مناسبة للاحتفاء بالأمهات اللاتي سهرن على راحتهن طوال العام من أجل أن يحظوا بمستقبل أفضل.

تهنئة عيد الأم 2021:

وتحظى الأمهات بالرعاية والاهتمام والحب من أبنائهن طوال شهور السنة وأيامها العديدة، لكن تخصيص يوم سنوي لها، يؤكد المكانة الكبيرة التي تحظى بها لدى أبنائها وجميع أحفادها.

ويدخل الأبناء البهجة والسرور على قلوب أمهاتهم عن طريق جلب بعض الهدايا على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشبان في فلسطين ومختلف أصقاع الأرض.

ويمكن الحصول على تهنئة عيد الأم 2021 مكتوبة في الأسفل أو المتابعة في تقرير آخر؛ من أجل تصفح بعض الصور الحصرية التي قمنا بإعدادها لكم خصيصا لهذه المناسبة السعيدة.

عبارات تهنئة عيد الأم 2021:

أمي أنت نبض الفؤاد، وبهجة الروح، ونور العين.

أمي نور يضيء دروبي، وبلسم شافٍ لجروحي.

كل عام وأنت أقرب لقلبي ومصدر رزق بدعواتك يا أمي

أحبك كثير بقدر اهتمامك بتفاصيل حياتي .. ورغبتك الدائمة في أن أكون أفضل

أمي أنتي مصدر إلهامي في الحياة .. كل عام وأنتي بخير

يا من أوصانا الرسول بها ثلاث مرات أهنئك بحلول عيد الام .. كل عام وأنتي بصحة وعافية

عندم أنطق باسمك تتراقص الحروف طربًا، وتزدان الكلمات جمالًا.

كلمات عيد الأم 2021:

لقد منحنا الله نعم كثيرة في هذه الحياة، ولكن هناك شخص واحد فقط يجلب لنا الخير هو أنتِ 2 يا أمي، نعم أنتِ من تحملي لنا الحب والمودة والفرح والاهتمام.



يا أُمي سأكتب لكِ وأنا أعرف أن كتابتي إختراق غير مأمون المشاعر لتفاصيلك الرائعة ل ذاتكِ الملائكية لروحكِ النقية ولعمرك النازف بكل حُب وعطاءً.

أمي أنت ملجئي وملاذي الآمن، فدمتِ لي شامخة قوية.

أمي الحياة، والحياة هي.

في حضنك يزول همي، وتسعد روحي.

عيدك ليس يومًا واحد بل هو في كل الأيام.

رجوتك ربي ألا تحرمني سماع صوتها العذب، ورؤية وجهها الجميل.

أمي شجرة شامخة، نستظل بحنانها، ونرتوي من حبها.

معايدة عيد الأم 2021:

بوجودك يعم الخير، ويحل السلام.

أمي هي روحي وعقلي ومصدر سعادتي، ربنا يخليكى ويحفظك ويجعلك دايما ست الكل يا غالية.

أمي وجودها حياة دعواتها نجاة أقدامها جنة، يارب لا تحرمني منها.

لا يوجد شىء في هذا الكون يظهر حبي لكي، كل سنة وانتى أهم وأجمل ماما في الدنيا.

تدومي بخير يا حببتي، ومهما كانت النعم جميلة تظل أنتى اجملها.

أمي أنت لستي الأغلى في حياتي بل أنتي كل حياتي.

أمي علمتني معاني العزة والكبرياء، وأوصلتني إلى دروب النجاح والعلياء.

أي كلمة حب ووفاء، وأي ابتسامة عرفانٍ وجميل، وأي رسالة شوقٍ وإخلاص، أهديها في عيدك يا غاليتي، فكل عام وأنت بسمتي.