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واقعة تحرش بامرأة منقبة في جدة تفجر غضبا في السعودية! (فيديو)

السبت 20 مارس 2021 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
واقعة تحرش بامرأة منقبة في جدة تفجر غضبا في السعودية! (فيديو)



الرياض/سما/


أثار فيديو متداول لشخص يحاول التحرش بامرأة أمام مركز تجاري في مدينة جدة السعودية غضبا عارما في المملكة.


ويظهر الفيديو شابا وهو يسير بين السيارات نحو امرأة منقبة، ويحاول التحرش بها ومضايقتها، ثم يهم بمغادرة المكان بعد نقاش بينه وبينها.

ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسما باسم #المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي، الشخص الذي قيل إنه ظهر في الفيديو وأقدم على الفعل المشين، داعين السلطات الأمنية لسرعة القبض عليه ومحاسبته حتى يكون عبرة لغيره.

وهذه ليست الحادثة الأولى أو الوحيدة التي تشهدها شوارع المملكة وتثير سخط المواطنين، فمن فترة قريبة ألقت شرطة منطقة الشرقية القبض على صاحب فيديو متداول يظهر تحرشه بفتيات.

كما سارعت النيابة العامة السعودية للتحقيق في واقعة أخرى ضجت بها مواقع التواصل في المملكة لاعتداء شاب بالضرب على فتاة في محافظة حفر الباطن.

وينص نظام مكافحة التحرش في السعودية، الذي بدأ العمل به في عام 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين.

#واقعة تحرش #جدة #التحرش الجنسي #السعودية #المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي #المتحرش محمد عمر الزعاقي #تويتر

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