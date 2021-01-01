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"لا يتكلم ولكنه في الغالب يفعل"

موقع اسرائيلي عن مروان عيسى: سيقود حملة حماس المقبلة أمام الجيش الاسرائيلي

السبت 20 مارس 2021 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع اسرائيلي عن مروان عيسى: سيقود حملة حماس المقبلة أمام الجيش الاسرائيلي



القدس المحتلة /سما/

علق المراسل العسكري لموقع واللا الاسرائيلي أمير بوخبوط، عصر اليوم السبت، على  الصورة التي جمعت أعضاء المكتب السياسي الجديد لحركة حماس في قطاع غزة، ونشرت مؤخراً.

قال أمير بوخبوط: "في الصورة التي جمعت قيادة حماس الجديدة في غزة، ونشرت مؤخراً، برزت شخصية واحدة أكثر من غيرها، وهو لمروان عبد الكريم عيسى".

وأضاف: "في غزة يدعى مروان عيسى بـ(أبو البراء)، ومنصبه الحالي هو نائب رئيس الجناح العسكري لحماس، والرجل الذي استغل الهدوء المصطنع بهدف تعاظم قوة حماس في السنوات الأخيرة".

ونوه بوخبوط، الى أن  مروان عيسى اختار الوقوف في الصورة خلف الجميع، وعلى عكس أي شخص آخر، كان يرتدي قناعاً واقياً من (كورونا) كنوع من التخفي، على حد زعمه.

وأشار المحلل السياسي الإسرائيلي، إلى أن مروان عيسى هو الرجل الذي سيقود حملة حماس المقبلة أمام الجيش الاسرائيلي.

ونقل المراسل العسكري لـ"وللا" عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير سابق قوله: "عمليا هو اليوم من أقوى شخصيات حماس في قطاع غزة، لا يتكلم ولكنه في الغالب يفعل، وهنا تكمن قوته، إنه لا يلعب فقط في المجال العسكري والأمني​​، بل على المستوى السياسي أيضًا، فقوته لا تنبع فقط من قربه من السـنـوار ولكن من الضيـف وكبار القادة الآخرين، إنه يعلم أنه دائمًا في صدارة أهداف "إسرائيل"، وبالتالي يتصرف وفقًا لذلك، فهو على مستوى عالٍ جدًا من السرية".

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