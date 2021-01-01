مشاهدة مباراة الأردن وعمان الودية بث مباشر

عمان / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة عمان والأردن الودية بث مباشر المقررة يوم السبت 20 آذار 2021 وذلك في إطار استعدادات المنتخبين العربيين للمنافسات القادمة في تصفيات آسيا.

مباراة الأردن وعمان مباشر تبث من ملعب الأخير على قناة الأردنية وعمان الرياضية (OMAN SPORTS HD) وبي إن سبورت بصوت المعلق حسن العيدروس وكذلك سالم السالمي وغيرهما من المعقلين.

ويسعى منتخب الأردن إلى إرضاء الجماهير المتعطشة للانتصارات في ظل النتائج المخيبة للآمال التي حققها "النشامى" في المواجهات الودية خلال الأشهر القريبة الماضية.

في المقابل، لن يتخلى المنتخب العماني عن أفكار مدربه ويحاول الفوز وديا على نظيره الأردني لما تمثله هذه المباراة من استعداد جيد للقاءات المرتقبة في التصفيات الآسيوية.

مباراة منتخب الأردن وعمان مباشر:

وقرر المدير الفني لمنتخب النشامى الدفع بتشكيلة لاعبين قوية مكونة من، أحمد عبد الستار في مركز حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع طارق خطاب ويزن عرب ومحمد الدميري واحسان حداد.

وفي وسط الملعب يكون اللاعب نور الروابدة إلى جانبه إبراهيم سعادة وأمامهما النجم الأردني أحمد سمير، فيما خط الهجوم يتألأف من حمزة الدردور ومحمود مرضي ومحمد أبو زريق بشكل أساسي.

ويتواجد على دكة بدلاء المنتخب الأردني، نور بني عطية وسعد الروسان وسالم المجالين ورواد أبو خيزران ومحمود الكواملة ومهند خير الله ويزن النعيمات وصالح راتب ويوسف الرواشدة وفراس شلباية.