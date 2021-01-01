أبرز المسلسلات السورية في رمضان 2021 والقنوات الناقلة لها

دمشق/سما/

لا شكَّ أنّ مُتابعة المسلسلات رفقة عائلاتنا هي أحد الطقوس الأساسيّة خلال شهر الصوم، ويبدو أنّ مسلسلات رمضان 2021 لاسيما السورية تخبئ لنا معها الكثير من القصص والأحداث المشوقة.

مسلسلات رمضان 2021

إليكم قائمة بأبرز المسلسلات السورية التي ستُعرض على شاشات التلفاز في رمضان 2021 مع لمحة عن قصصها والقنوات التي ستقوم ببثها.

مسلسل حارة القبة

أول مسلسلات رمضان 2021 وأكثرهم انتظاراً هو مسلسل الدراما الاجتماعيّة حارة القبّة، الذي تنتجه شركة عاج بعد توقف 10 أعوام عن الإنتاج الدرامي، وهي ذات الشركة التي أنتجت أول جزأين من المسلسل الشهير باب الحارة.

قصة مسلسل حارة القبة

ويصوّر المسلسل البيئة الشاميّة خلال القرن التاسع عشر، إذ تدور أحداثه في الحقبة التاريخية التي كان العثمانيون يحكمون فيها بلاد الشام أو كما تسمى زمن "السفربرلك"، كما يسلط الضوء على واحد من أحياء العاصمة دمشق وما كانوا يعانونه من جوع وفقر وتشرد.

ويشارك في بطولته كل من عباس النوري، وسلافة معمار، والقديرة صباح الجزائري، ومحمد حداقي، وفادي صبيح.

المسلسل الذي يقول منتجوه إنه سيستمر لـ5 أجزاء، من تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي، وسيعرض جزؤه الأول في رمضان 2021 على قنوات دبي، لنا، سوريا دراما، والفضائية اللبنانية.



مسلسل بروكار 2

يبدو أنّ محبي مسلسل بروكار سيتابعون جزأه الثاني هذا العام بحلة جديدة، وذلك بعد اعتذار عدد لا بأس به من الفنانين الذين عملوا في الجزء الأول، من بينهم سلمى المصري وشقيقتها مها المصري، عبدالهادي صباغ، ويزن الخليل.

وسيحل مكانهم كل من فاديا خطاب ولينا الحوارنة وجمال قبش وينال منصور.

قصة مسلسل بروكار 2

وسيستكمل المسلسل أحداث الجزء الأول، خلال تناول ما يحدث في حارة البروكار الشهيرة بصناعة الأقمشة والحرير في فترة الاحتلال الفرنسي للبلاد، ومحاولة أحد المهندسين الفرنسيين سرقة أسرار هذه الصناعة، بالإضافة لجريمة قتل غامضة تحدث داخل الحارة، وأحداث مشوقة أخرى ستشاهدونها في المسلسل السوري.

المسلسل هو أحد مسلسلات رمضان 2021 من تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب، أما الممثلون الذين كانوا في الجزء الأول وسنشاهدهم مجدداً هم زهير رمضان، قاسم ملحو، وائل زيدان، تولاي هارون، وعدنان أبوالشامات.

سيعرض المسلسل على قنوات سوريا دراما، دبي TV، التلفزيون الأردني، وقناة Zee ألوان.



مسلسل باب الحارة 11 (حارة الصالحية)

يبدو أنّ الجزء الـ11 من مسلسل باب الحارة سيكون مشوقاً لمن يرغب بمتابعته، لاسيما مع رؤية أوجه جديدة في المسلسل وأيضاً عودة آخرين كانوا قد غابوا عن الأجزاء الأخيرة مثل زهير رمضان صاحب شخصية أبوجودت، ورنا الأبيض صاحبة شخصية المحامية جولي.

إضافة إلى ذلك سنشهد في المسلسل شخصيات كنا قد شاهدناها سابقاً، لكنها في الجزء الجديد ستعود بشخصيات أخرى مثل الممثل محمد خاوندي الذي أدى شخصية أبوياسر الخائن الذي يعمل رفقة الجاسوس مأمون بيك، ولكن هذه المرة بشخصية جديدة وهي بائع خضار الحارة رفقة أبومرزوق الذي يؤدي دوره محمد شماط.

ويعود سبب التغيير إلى صعوبة حركة أبو مرزوق وعدم قدرته على أداء الحوار بشكل متقن، لا سيما أنه يبلغ من العمر حالياً 85 عاماً، وفقاً لما ذكره موقع ET بالعربي.

أما عزيز عزيز حصوة الذي أدى دور الجاسوس سابقاً فيعود بدور جديد ومختلف وهو شاب يعمل في فرن الحارة ويعاني بعض المشاكل مع والده البخيل.

إضافة إلى عودة طارق الشيخ الذي عرفناه بدور وليد موظف السينما، ولكن بشخصية بائع السوس الذي يحبه كل سكان الحارة.

قصة مسلسل باب الحارة 11

أما من ناحية قصة مسلسل باب الحارة 11، فيبدو أنّ منتجيه حريصون بشكل كبير على عدم تسريب أي معلومة حول قصته، ولكن هناك بعض الأشياء التي بإمكانها رسم ملامح القصة بشكل كبير.

إحدى هذه الملامح هي عودة شخصية أبوساطور -يؤدي دوره رامز عطا الله- من أجل الانتقام من المساعد أبوجودت.

وأيضاً عودة أخ الإدعشري وزوجته -يقوم بدورهما رضوان عقلي وعبير شمس الدين- وذلك بعد غياب 20 عاماً من أجل الانتقام لأخيه.

أما جاسوس الحارة لهذا الموسم فهو امرأة، إذ تقوم ربى المأمون بدور رئيفة الجاسوسة التي يرسلها الفرنسيون لتقصي الأخبار من المنازل وإعلامهم بها بحجة أن لديها طفلاً مفقوداً وتقوم بالبحث عنه.

المسلسل من تأليف مروان قاووق وتأليف محمد زهير رجب، وسيعرض على قنوات MBC، وحواس، والتلفزيون الأردني، وNTV، والمحور، وLBC وLDC.



مسلسل سوق الحرير 2

إذا كنتم من متابعي مسلسل سوق الحرير الجزء الأول، فستكونون على موعد مع الجزء الثاني الذي لن يشهد أي تغيير طفيف من ناحية الممثلين وهو أيضاً أحد مسلسلات رمضان 2021 .

قصة مسلسل سوق الحرير 2

وتتواصل الأحداث التي انتهت في الجزء الأول، إذ ينخطف أحد أولاد عمران بسبب غريب الذي عرف أنه شقيقه، مما يتسبب بالكثير من الأحداث المفاجئة والصادمة.

يعتبر المسلسل أحد أبرز مسلسلات رمضان 2021 وهو من تأليف حنان حسين المهرجي وسيف رضا حامد، وإخراج المثنى صباح، أما الممثلون فهم بسام كوسا، سلوم حداد، كاريس بشار، فادي صبيح، نادين تحسين بيك، وقمر خلف.

أما القنوات التي ستبثه في أوقات مختلفة، فهي MBC العراق، وMBC1، وMBC دراما.



مسلسل 350 غ

يعتبر مسلسل 350 غ أحد مسلسلات رمضان 2021 السورية التي ينتظرها الناس بفارغ الصبر، كيف لا وهو يدور في إطار درامي تشويقي يرفع معه كمية الأدرينالين مع كل مشهد جديد.

قصة مسلسل 350 غ

ويحكي المسلسل قصة حياة محام في الأربعينيات من عمره يدعى نوح الريس يهوى التلاعب بالقانون وحل جميع القضايا الصعبة، لكن وعكة صحيّة تقلب حياته رأساً على عقب.

إذ يضطر الأطباء إلى إجراء عملية جراحية له وزرع قلب جيد له، ولكن هذا القلب المزروع يعود إلى شخص طيب ومرهف الإحساس، ليتحول نوح إلى شخص طيب أيضاً وقلبه مليء بالرحمة ويخسر كل حيله القانونية التي كان يجريها سابقاً.

المسلسل من تأليف ناديا الأحرم وإخراج محمد لطفي، وبطولة عابد فهد وسلوم حداد وكارين رزق الله، وسيعرض على قنوات رؤيا وأبوظبي.

ويذكر أنّ المسلسل هو أحد مسلسلات رمضان 2021 و تم تصويره في العاصمة الإماراتية أبوظبي.



مسلسل الكندوش

سيشهد مسلسل الكندوش الذي يعد أحد أبرز مسلسلات رمضان 2020 عودة الممثلة السورية القديرة سامية الجزائري بعد غيابها عن الساحة الفنية لنحو 7 أعوام.

مسلسل الكندوش الذي تم تأجيل تصويره لعدة سنوات سيصور البيئة الدمشقية الحقيقية التي كانت قديماً أو كما يقول منتجوه إنه سيحمل تصحيحاً لمفهوم البيئة الشامية في الدراما، وسيجعلها بعيدة عن النمطية التي شاهدناها في جميع الأعمال السابقة.

قصة مسلسل الكندوش

تدور أحداث المسلسل الدرامي الاجتماعي حول شخص غني يعجب بامرأة أرملة تسكن في جوار منزله على الرغم من أنه متزوج، لتبدأ الأحداث المشوقة.

المسلسل من تأليف حسام تحسين بك، وإخراج سمير حسين، وبطولة أيمن زيدان وسلاف فواخرجي وسامية الجزائرية وصباح الجزائري وشكران مرتجى وكندة حنا وأيمن رضا، وسيعرض على قناتي LBC اللبنانية وسوريا دراما.



مسلسل خريف العشاق

كما سيكون محبو المسلسلات الرومانسية أيضاً على موعد مع مسلسل درامي رومانسي من الطراز الرفيع بمشاركة نخبة من الممثلين السوريين الشباب.

قصة مسلسل خريف العشاق

يحكي المسلسل قصة 3 شباب يعيشون في حقبة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، يقررون السعي نحو أحلامهم البسيطة ومواجهة كل التحديات التي تأتي في طريقهم، وذلك بعد أن يتزوجوا من 3 فتيات ينتمين إلى بيئات مختلفة.

المسلسل من تأليف ديانا جبور وإخراج جود سعيد وبطولة كل من محمد الأحمد، صفاء سلطان، أحمد الأحمد، حلا رجب، لجين اسماعيل، علا سعيد، حسين عبّاس، ومجموعة كبيرة من الممثلين والوجوه الشابة الأخرى.

والقناة الوحيدة التي أعلنت عن بثها له حتى الآن هي قناة تلفزيون لنا.