فيديو.. تشيلسي يُقصي أتلتيكو مدريد ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

وكالات / سما /

كرر تشيلسي فوزه على أتلتيكو مدريد، بعد أن فاز عليه بهدفين دون رد، ليحجز الفريق اللندني بطاقته في دور ربع النهائي لمُسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان ملعب ستامفورد بريدج قد استضاف لقاء الإياب من دور الـ16 للمُسابقة الأوروبية، وتمكن البلوز من هزيمة ضيوفهم بهدفين دون رد سجلهما النجم المغربي حكيم زياش واللاعب البرازيلي صاحب الجنسية الإيطالية إيمرسون في الدقيقة 34 من الشوط الأول.

هدف زياش الرائع جاء تتويجاً لهجمة رائعة قادها كاي هافيرتز، لتصل الكرة لمواطنه تيمو فيرنر، الذي أهدى الكرة على طبق من ذهب لزياش الذي أسكنها شباك يان أوبلاك بشكلٍ رائع، وأضاف إيمرسون الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد مُشاركته كبديل بعد أن توج هجمة رائعة قادها كريستيان بوليسيك.

وطالب لاعبو أتلتيكو باحتساب ركلة جزاء في الشوط الأول بعد خطأ من سيزار أزبلكويتا على كاراسكو، ولكن الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لم يحتسب الركلة، حتى مع وجود تقنية الفيديو “الفار”.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المُباراة طرد المُدافع المونتينجري ستيفان سافيتش لاعب أتلتيكو مدريد وذلك بعد أن شاهده الحكم وهو يعتدي بالكوع على مُدافع البلوز الألماني الدولي أنطونيو روديجير.

وكانت مُباراة الذهاب التي أُقيمت بين الفريقين على أرض الملعب الوطني في العاصمة الرومانية بوخارست قد انتهت بفوز البلوز بهدفٍ دون رد، وسجل الهدف هو المُهاجم الفرنسي المُخضرم أوليفيه جيرو بمقصية رائعة.