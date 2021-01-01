نتنياهو : 4 دول ستطبع معنا و يرفض التعليق بشأن العلاقات مع السعودية

القدس المحتلة / سما /

رفض بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، التعليق على سؤال وجه له بشأن العلاقات المحتملة مع السعودية.

واكتفى نتنياهو في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، بالقول إن هناك 4 دول أخرى على وشك توقيع اتفاقيات معنا، كما قال.

وعاود نتنياهو خلال المقابلة استخدام تصريحات مكررة له في الآونة الأخيرة بشأن قضايا تتعلق بالعلاقات مع الدول العربية وزيارته للإمارات.

وقال إن الزيارة للإمارات لا زالت باقية، وستجري قريبًا، دون أن يحدد موعدًا لها، وأنه لا صحة لامتناعها عن استقباله.

ونقلت الإذاعة عن مصادر قولها إن زيارة نتنياهو من المحتمل أن لا تتم قبل الانتخابات الإسرائيلية في 23 من الشهر الجاي.

وردًا على سؤال حول منعه لوزرائه من التوجه للإمارات قبله وخاصةً وزير الخارجية غابي أشكنازي، قال نتنياهو "من المحتمل أن يصل أشكنازي للإمارات قريبًا، أو سيصل من سيحل بدلًا منه".

ونفى أن يكون رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين توجه للإمارات من أجل الضغط على استقباله، قائلًا "مهام كوهين أكثر أهمية، ولن أقول أين أرسله".

واستغل نتنياهو المقابلة لمهاجمة معارضيه قبل الانتخابات، مؤكدًا أنه لا يرغب بالدخول في تناوب على رئاسة الوزراء مع أي شخصية أخرى.

وبشأن إيران في سوريا، قال نتنياهو "نعمل كل بضعة أيام لمنع إيران من التموضع هناك، ولدينا الحرية الكاملة في العمل وهذا جزئيًا بتم بسبب العلاقات مع روسيا".

"القدس"