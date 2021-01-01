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مواعيد عرض مسلسل في يوم وليلة على قناة on drama أون دراما

الأربعاء 17 مارس 2021 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواعيد عرض مسلسل في يوم وليلة على قناة on drama أون دراما



القاهرة / سما

أعلنت شركة سينرجي للإنتاج الفني، عن مواعيد عرض مسلسل في يوم وليلة على قناة أون دراما (on drama) من بطولة الفنان أحمد رزق والنجمة داليا مصطفى في أول عمل مشترك بينهما.

وقالت الشركة المصرية الرائدة عبر تويتر إن موعد عرض مسلسل في يوم وليلة يكون على قناة (on) من يوم الأحد حتى الخميس أسبوعيا، مشيرة إلى أن العرض يتوقف يومي الجمعة والسبت.

وحسب سينرجي، فإن حلقة مسلسل في يوم وليلة اليومية تبث مباشرة الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان والأردن وسوريا، الثامنة والنصف في السعودية والكويت.

وتعاد الحلقة ذاتها في تمام الساعة الثانية صباحا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم وعمان وبيروت ودمشق، الثالثة في مكة المكرمة والدوحة وصنعاء، الواحدة بالمغرب والجزائر.

مسلسل في يوم وليلة:

أما قناة أون دراما (on drama)، فإن البث الحصري عبرها يكون الساعة العاشرة مساء وتعاد لاحقا، موضحة أن الأحداث وصلت إلى الحلقة التاسعة عشرة ومن المقرر أن تكون حلقة الليلة القادمة الـ20.

وتصدر مسلسل في يوم وليلة وسائل التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية، إذ يقدم أحمد زكي وداليا مصطفى دورًا جديدًا في البطولة على غرار ما كان يحدث في السابق.

يشار إلى أنه يمكن مشاهدة مسلسل في يوم وليلة عبر القناتين المذكورتين في هذا التقرير سابقا، بالإضافة إلى منصة (watch it) المدفوعة التي تنشر مقاطع قصيرة من العمل على يوتيوب يوميا.

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