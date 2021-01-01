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رابط مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر في كأس خادم الحرمين 2021

الثلاثاء 16 مارس 2021 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر في كأس خادم الحرمين 2021



الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة النصر ضد العين بث مباشر التي تقام يوم الثلاثاء في إطار لقاءات دور ربع النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2021.

مباراة النصر والعين مباشر تبث الساعة 06:40 مساء بتوقيت مكة المكرمة من ملعب مرسول بارك على قناة السعودية الرياضية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق مشاري القرني.

ويقود المذيع محمد خاتم الاستيديو التحليلي لمباراة العين والنصر ومعه المراسل من داخل أرضية ملعب اللقاء خالد العرافة والمحللين أيضا موسى المحياني وإبراهيم العنقري والخبير عمر المهنا.

وكان الباطن قد خسر أمس أمام نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس الملك، في حين فاز فريق التعاون على منافسه القادسية بذات النتيجة، ليصعدا معا إلى الدور القادم.

رابط مباراة النصر والعين مباشر: اضغط هنا

وخاض العالمي مرانه الأخير الليلة الماضية على استاد مرسول بارك، حيث شهد الحصة التدريبية تمارين مختلفة ما بين بدنية وفنية مع التركيز على تطبيق عدد من الخطط التكتيكية اللازمة للمهاجمين.

كما شارك اللاعبون في مباراة تجريبية بين بعضهم البعض قبل الذهاب إلى المعسكر، إذ لا يملك النصر إلى خيار سوى تحقيق الفوز والوصول إلى نصف النهائي من أجل تحقيق هذا اللقب الثمين.

وكان النصر قد تغلب على العين بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الأولى تاريخيا التي جرت بينهما مطلع الموسم الجاري، فيما من المقرر أن يلعبا معا منتصف شهر مايو المقبل بإياب دوري المحترفين.

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