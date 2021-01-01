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الأردن .. رابط التسجيل لامتحان شهادة الثانوية العامة التوجيهي 2021 النظاميين والمعيدين

الإثنين 15 مارس 2021 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن .. رابط التسجيل لامتحان شهادة الثانوية العامة التوجيهي 2021 النظاميين والمعيدين



عمان / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن رابط التسجيل لامتحانات شهادة الثانوية العامة التوجيهي 2021 في الأردن، مشددة على ضرورة تقديم الطلب الإلكتروني قبل نهاية الموعد الرسمي.

وذكرت وزارة التعليم أن التسجيل للتوجيهي في الأردن 2021 متاح للطلبة النظاميين والدراسات الخاصة بلا استثناء، لافتة إلى أن عملة تسجيل الطلاب تنتهي مساء الخميس المقبل 18 مارس.

وقالت: للطلبة المعيدين الرَّاغبين في استكمال متطلبات النجاح أو رفع المعدل بإعادة مبحث أو أكثر، التسجيل في مديريات التربية، وكذلك لطلبة الدراسات الخاصة والراغبين في البدء من جديد.

ويحصل الطلبة النظاميون، وفق الوزارة، على طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم، وعليهم إحضار الوثائق الآتية لإرفاقها بطلب الاشتراك، منها صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية).

رابط التسجيل للتوجيهي في الأردن 2021: اضغط هنا

وأضافت: أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر.

وتابعت: عليكم إحضار صورتين شخصيتين حديثين مطابقتان للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6، منوهة إلى أن رسوم الاشتراك (20) دينارًا للطالب النظامي في المدارس الحكومية، (50) دينارًا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.

وأفادت بأن التسجيل للتوجيهي في الأردن سيكون عبر المنصة الإلكترونية التالية، فيما يجري دفع الرسوم للاشتراك من خلال تطبيق إي فواتيركم الحكومي أو الوكلاء المعتمدين في المحافظات.

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