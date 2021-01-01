موعد مباراة منتخب الأردن ضد عمان و لبنان و البحرين وديا

عمان / سما

غادر مساء اليوم الاثنين، 15 آذار، وفد المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى إمارة دبي، استعداداً للدخول في معسكر تدريبي يمتد حتى 31 الجاري في الإمارات والمنامة، لمواجهة عُمان ولبنان والبحرين ودياً.

وخضع وفد المنتخب إلى فحوصات "كورونا"، بإشراف "مجموعة مختبرات مدلاب" المختبرات الطبية الرسمية لاتحاد كرة القدم، للاطمئنان على السلامة العامة للفريق، حيث جاءت كافة النتائج سلبية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب فيتال بوكلمانز، أعلن قائمة ضمن 30 لاعباً للمعسكر: أحمد عبد الستار، محمود الكواملة، نور بني عطية، مهند خير الله، طارق خطاب، يزن العرب، سعد الروسان، رواد أبو خيزران، أنس بني ياسين، فراس شلباية، إحسان حداد، سالم العجالين، محمد الدميري، نور الروابدة، أحمد سمير، بهاء عبد الرحمن، خليل بني عطية، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، موسى التعمري، ياسين البخيت، يوسف الرواشدة، عدي الصيفي، علي علوان، أحمد عرسان، بهاء فيصل، حمزة الدردور، يزن النعيمات ومحمد أبو زريق "شرارة".

ويتخلل تجمع النشامى مواجهة عُمان ولبنان يومي 20 و24 الجاري في دبي، قبل التوجه إلى المنامة للقاء البحرين 30 منه مع اختتام المعسكر.

وينتظر أن يكتمل عقد الفريق في دبي مع الدخول في أيام "فيفا" المعتمدة 22 الجاري، حيث يبدأ التحاق المحترفين بالخارج تباعاً.

ويشكل تجمع المنتخب الوطني الشهر الحالي، المحطة الإعدادية الأخيرة قبل استكمال التصفيات في حزيران المقبل، حيث قرر "الآسيوي" إقامة المباريات المتبقية من المجموعة الثانية بنظام التجمع في الكويت.

يذكر أن المنتخب الوطني سيستأنف مشواره بالتصفيات بلقاء نيبال 7 حزيران، قبل مواجهة الكويت 11 منه، ليختتم مبارياته أمام أستراليا 15 من الشهر ذاته.

ويستقر المنتخب الوطني في المركز الثاني ضمن مجموعته، بالشراكة مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، مع بقاء أستراليا بالصدارة (12)، ونيبال رابعاً (3)، وأخيراً تايبيه الصينية دون أي نقطة.