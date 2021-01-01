شاهد .. مباراة الباطن والفيصلي بث مباشر في كأس خادم الحرمين 2021

الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الفيصلي والباطن بث مباشر المقررة يوم الإثنين 15 آذار 2021 ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.

مباراة الباطن والفيصلي مباشر تبث الساعة 05:55 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة السعودية الرياضية المفتوحة (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق خالد اليوسف.

ويسعى مدرب الباطن خوسيه أنطونيو جاريدو للفوز في هذا اللقاء للوصول إلى نصف النهائي وإرضاء الجمهور الغاضب من النتائج السلبية للغاية في بطولة دوري كأس محمد بن سلمان.

أما بريكليس شاموسكا المدير الفني لفريق الفيصلي، فلا يوجد خيارات كثيرة أمامه سوى الخروج بالفوز والتأهل للمرحلة القادمة لا سيما وأن الظروف مواتية لتحقيق ذلك في الوقت الحالي.

مباراة الباطن ضد الفيصلي مباشر:

وكان الفوز الأخير لصالح الباطن على الفيصلي قبل أكثر من عامين، حيث تغلب عليه آنذاك بهدفين دون مقابل في الدوري السعودي للمحترفين، لكنه خسر المواجهات التالية باستثناء واحدة.

والمباراة الأخيرة قبل نحو شهر ونصف فاز فيها الفيصلي على الباطن بهدفين دون مقابل سجلهما النجم المحترف جوليو تافاريس في الدقيقتين السادسة والثالثة والعشرين على التوالي.

ويملك الفيصلي سلسلة نجوم قادرين على قيادة الفريق إلى بر الامان، في وقت لا يحتاج الباطن مزيدا من الكوارث والنتائج السلبية المرهقة التي تؤرق جمهوره على كل الأصعدة.