صورة .. تفاصيل سبب وفاة والد هند القحطاني

الرياض / سما

أعلنت مصادر سعودية، عن وفاة الشيخ عبدالهادي القحطاني والد هند القحطاني مشهورة سناب شات السعودية التي تقيم في أمريكا، مشيرة إلى انه كان إمام وخطيب مسجد ومدير مدرسة.

وكتبت هند القحطاني في قصة عبر حسابها الشخصي بموقع سناب شات: إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل أبي الشيخ عبدالهادي القحطاني إلى رحمة الله. فيما تداول نشطاء صورة له قبل وفاته على سرير المرض.

وأضافت هند القحطاني: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا أبي لمحزنون. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.





وتفاعل الناشطون مع كلمات هند القحطاني، حيث تعاطف الآلاف من المغردين معها عقب الهجوم الذي تعرضت له بعد إعلانها عن رحيل والدها الشيخ عبد الهادي في المملكة.

وقالت إحدى متابعاتها على تويتر : "اعرف اني حزينه مره على هند القحطاني ماتدري تلقاه من خبر وفاة ابوها ولا من هجوم الناس عليها .. الله يصبرها". وفق ما كتبت.

وغردت أخرى : "بكل جرأة ووقاحة وإنعدام للمشاعر تكتب خبر وفاة والدها المشهود له بالخير التقي ذا السمعة الطيبة بين الناس، حتى تكسب مزيد من الشهرة والتفاعل، فمن عقت والدها لايمكن أن يكون عندها ذرة إحساس، إبشري يا هند القحطاني فعاقبة العقوق معجلة في الدنيا قبل الآخرة.

وقالت ناشطة أخرى: أختلف مع هند في أشياء كثيرة لكن الله يعلم قد شاغلة تفكيري من سمعت خبر تلقيها وفاة والدها ! أتساءل عن الشعور والغصة والوجع بالفقد أتذكر حديثها عنه عند انفصالها، اللهم ارحمه واغفر وتجاوز عنه وأرزقها الصبر والسلوان ولاتفجعنا بفقد حبيب.