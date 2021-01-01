  1. الرئيسية
  2. صحة

صورة .. تفاصيل سبب وفاة والد هند القحطاني

الإثنين 15 مارس 2021 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة .. تفاصيل سبب وفاة والد هند القحطاني



الرياض / سما

أعلنت مصادر سعودية، عن وفاة الشيخ عبدالهادي القحطاني والد هند القحطاني مشهورة سناب شات السعودية التي تقيم في أمريكا، مشيرة إلى انه كان إمام وخطيب مسجد ومدير مدرسة.

وكتبت هند القحطاني في قصة عبر حسابها الشخصي بموقع سناب شات: إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل أبي الشيخ عبدالهادي القحطاني إلى رحمة الله. فيما تداول نشطاء صورة له قبل وفاته على سرير المرض.

وأضافت هند القحطاني: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا أبي لمحزنون. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

عبدالهادي القحطاني

وتفاعل الناشطون مع كلمات هند القحطاني، حيث تعاطف الآلاف من المغردين معها عقب الهجوم الذي تعرضت له بعد إعلانها عن رحيل والدها الشيخ عبد الهادي في المملكة.

وقالت إحدى متابعاتها على تويتر : "اعرف اني حزينه مره على هند القحطاني ماتدري تلقاه من خبر وفاة ابوها ولا من هجوم الناس عليها .. الله يصبرها". وفق ما كتبت.

وغردت أخرى : "بكل جرأة ووقاحة وإنعدام للمشاعر تكتب خبر وفاة والدها المشهود له بالخير التقي ذا السمعة الطيبة بين الناس، حتى تكسب مزيد من الشهرة والتفاعل، فمن عقت والدها لايمكن أن يكون عندها ذرة إحساس، إبشري يا هند القحطاني فعاقبة العقوق معجلة في الدنيا قبل الآخرة.

وقالت ناشطة أخرى: أختلف مع هند في أشياء كثيرة لكن الله يعلم قد شاغلة تفكيري من سمعت خبر تلقيها وفاة والدها ! أتساءل عن الشعور والغصة والوجع بالفقد أتذكر حديثها عنه عند انفصالها، اللهم ارحمه واغفر وتجاوز عنه وأرزقها الصبر والسلوان ولاتفجعنا بفقد حبيب.

#هند القحطاني #والد هند القحطاني #عبدالهادي القحطاني #وفاة هند القحطاني #وفاة والد هند القحطاني #السعودية
هند القحطاني

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة تنتخب إمرأة.. حماس تنشر أسماء أعضاء مكتبها السياسي في غزة

عدنان ضميري يكشف بالصور: كيف اعترضت العصابة ابنه بثلاث سيارت؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

عمان كانت أذكى .. هكذا حاول نتنياهو معاقبة الاردن بعد عرقلة زيارته للامارات !

وفاة شاب من غزة بحادث سير في تركيا

إسرائيل تكشف عن مفاوضات تطبيع مع أكبر" دولة إسلامية "في غرب إفريقيا

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مدينة جديدة للصواريخ تحت الأرض..فيديو

الأخبار الرئيسية

"قلقون مما هو قادم".. الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الوبائي وتوجه رسالة مهمة للمواطنين

القدوة يكشف موقفه من المقاومة العسكرية في غزة: لم أُصوت لصالح فصل أي عضو في "فتح"

"الديمقراطية" تكشف عن مناقشات الحوار الوطني: أمامنا ملفات وقضايا جوهرية

وزيرة الصحة : تسجيل 25 حالة وفاة و2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حماس : نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات

اعلان سما رسائل