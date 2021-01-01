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اختبأ تحت الطاولة... اعتقال نجم منتخب البرازيل غابرييل باربوسا في صالة قمار(فيديو)

الأحد 14 مارس 2021 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختبأ تحت الطاولة... اعتقال نجم منتخب البرازيل غابرييل باربوسا في صالة قمار(فيديو)



برازيليا/سما/

اعتقلت الشرطة البرازيلية غابرييل باربوسا مهاجم نادي فلامنغو والمنتخب البرازيلي لكرة القدم في مداهمة لصالة قمار غير قانونية بمدينة ساو باولو كان بداخلها 200 شخص.

واختبأ باربوسا (24 عاما) تحت طاولة في محاولة لتجنب القبض عليه ولكن تم العثور عليه واقتياده خارج المكان.

وقال ريكاردو نونيس نائب رئيس بلدية ساو باولو لوكالة رويترز "تلقينا بلاغًا بشأن حفلة".

وأضاف: "عندما وصلنا إلى هناك وجدنا أكثر من 200 شخص في غرفة غير مهواة، داخل الكازينو غير القانوني"، وذلك على الرغم من الحظر المفروض لمكافحة فيروس كورونا.


وكان نجم منتخب راقصي السامبا المعروف باسم "جابيجول" واحدا من بين 20 شخصًا على الأقل اعتُقلوا خلال المداهمة التي شنتها الشرطة في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البرازيل، قبل إطلاق سراحه لاحقا.

ولقي أكثر من 270 ألف شخص حتفهم في البرازيل إثر إصابتهم بفيروس كورونا، منهم 12 ألفا في الأسبوع الماضي وحده.

#البرازيل #غابرييل باربوسا #المنتخب البرازيلي

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