رابط التصاريح الإلكترونية الجديدة في الأردن 2021 تصريح الخروج من المنزل

عمان / سما

كشفت وزارة الداخلية الأردنية، عن إمكانية إصدار تصاريح إلكترونية جديدة للمطاعم خلال فترة الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا داخل المملكة الأردنية.

وقال مازن الفراية وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، إنه سيكون هنالك تصاريح أيضا، من الحكام الإداريين للحالات الإنسانية، في أضيق الحدود.

وكان المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أكد خلال وقت سابق أنّ التصاريح الإلكترونية يلغى العمل بها طوال مدة الحظر الشامل، حيث يعتبر المركز الجهة المخولة فقط لإصدار تصاريح التجول في أوقات الحظر الشامل للقطاعات الحكومية والخاصة.

ووفق المركز، تُعطى صلاحية إصدار التصاريح الخاصة في الحالات الطارئة والحالات الإنسانية للحكام الإداريين، ويمنع إعطاء التصاريخ من أي جهة غير مخولة دون موافقة المركز الوطني، حيث ستتحمل الجهة التي تعطي التصاريح المسؤولية القانونية لذلك.

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وشدد على ضرورة وجود البطاقة التعريفية العائدة للجهة التي يعمل لديها الشخص إلى جانب الهوية الشخصية للتحقق من هويته عند إدراجه في الكشوفات التي سيتم المصادقة عليها من المركز.

يشار إلى أن الجهة المانحة للبطاقة التعريفية هي التي ستتحمل التبعات القانونية في حال إصدارها لأفراد لا يعملون لديها، حيث أكدت وزارة الداخلية أهمية الالتزام بالتعليمات.

وتشمل صفحة تصريح الخروج من المنزل في الأردن، حالات الوفاة، الولادة، القطاع الصناعي والتجاري، قطاع المطاعم، الذهاب إلى المستشفى والخروج منها، الذهاب للبنك لدفع الرواتب، صرف الأدوية، مرضى السرطان، تصاريح المزارعين.