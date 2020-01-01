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محمد رمضان يتعرض لإصابة "شديدة" في ظهره... فيديو

الجمعة 12 مارس 2021 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد رمضان يتعرض لإصابة "شديدة" في ظهره... فيديو



القاهرة/سما/


تعرض الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم الجمعة، لإصابة في ظهره وصفها بالـ"الشديدة".

ونشر رمضان عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو ظهرت فيه عدة جروح في ظهره، بينما حاول أحد الأطباء علاجها.

وأرفق رمضان الفيديو بتعليق قال فيه: "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير إنهاردة ولكن الحمد لله الأهم ان الشغل يوصلكم حقيقي و #كله_في_حبكم_يهون #ثقة_في_الله_نجاح دائماً أبداً #رمضان_يجمعنا".


وفي وقت سابق، وضعت المحكمة الاقتصادية المصرية موعدا نهائيا لحسم النزاع الدائر منذ عام بين الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر.

وقررت المحكمة الاقتصادية المصرية "حجز الدعوى المرفوعة من الأخير بطلب تعويض قيمته 25 مليون جنيه، إلى جلسة 7 أبريل/ نيسان المقبل، للنطق بالحكم، وأغلقت المحكمة، باب المرافعات في القضية رقم 119 لسنة 2020، واستلمت المذكرات الخاصة بالدفاع عن محمد رمضان، ومثوله أمامها للاستماع إلى أقواله.

وأكدت أنها ستنطق بالحكم النهائي في تعويض أشرف أبو اليسر بمبلغ 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بسبب قيام رمضان بنشر صورة له ادعى فيها أنه يقود الطائرة بنفسه، ما تسبب في سحب رخصة طيران أبو اليسر ومنعه من مزاولة المهنة نهائيا لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

#محمد رمضان #اصابة محمد رمضان #انستغرام

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