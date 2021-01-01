كيف تتخلص من الكرش من دون الشعور بالجوع؟

وكالات / سما /

هل هناك طريقة فعالة لإنقاص الوزن والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة من دون الحاجة إلى نظام غذائي قاس يصل لحد الحرمان من كل الأطعمة التي نحبها؟ وكيف تتخلص من الكرش من دون أن تشعر بالجوع؟

في هذا التقرير، يستعرض موقع "ستيب تو هيلث" (step to health) الأميركي بعض النصائح لفقدان الوزن بلا حرمان أو جوع، وتشمل:

التركيز على الأطعمة التي تزيد الشعور بالشبع، ولا تحتوي على قدر كبير من السعرات الحرارية. على سبيل المثال، أكل تفاحة أفضل بكثير من تناول قطعة شوكولاتة؛ فالتفاح يحتوي على سعرات حرارية أقل بكثير، ويعطيك إحساسا أقوى بالشبع. إدخال الأطعمة الغنية بالألياف ضمن نظامك الغذائي، لأن هذه الأطعمة تستغرق وقتا أطول في عملية الهضم، وتشعرنا بالشبع فترة أطول. وعلاوة على ذلك، لا تحتوي هذه الأطعمة على قدر عال من السعرات الحرارية، وتزودنا بالفيتامينات، وتحسن عملية العبور المعوي. تقليل الدهون وزيادة كمية البروتين في النظام الغذائي؛ إذ تساعدنا اللحوم قليلة الدسم، مثل الدجاج والديك الرومي وبعض أنواع الأسماك، على إنقاص الوزن من دون الشعور بالجوع. استشارة الطبيب، فللحصول على نظام غذائي صحي ومتكامل يُنصح دائمًا باستشارة اختصاصي تغذية أو طبيب. إلى جانب الأطعمة الصحية، ينبغي القيام بالتمارين الرياضية بشكل روتيني وجعل ذلك أسلوب حياة وليس مجرد نشاط عرضي. يؤكد موقع "ستيب تو هيلث" أن أي نظام غذائي متوازن يجب أن يشمل الكثير من الفواكه والخضروات، وشرب كمية كافية من الماء، حوالي 1.5 إلى 2 لتر يوميًا.

تغيير السلوك

وجدت بعض الأبحاث أن تغيير بعض العادات والسلوك وحتى طريقة التفكير من شأنها أن تساعد في إدارة الوزن والتحكم فيه، وذلك من خلال فهم العوامل التي تؤثر على اكتساب الوزن والسيطرة عليها عبر تقنيات علم النفس السلوكي للمساعدة في استعادة الرشاقة، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع دويتشه فيله (Deutsche Welle).

وإليك البعض النصائح لتغيير السلوك لتخفيف الوزن: