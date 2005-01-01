راغب علامة يوجه نداء لفضل شاكر: سلم نفسك

بيروت /سما/

هاجم الفنان اللبناني، راغب علامة، مواطنه الفنان فضل شاكر، أمس الاثنين، موجّها له نداء.

وقال في خلال استضافته في برنامج "يوم عليك"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية: "فضل شاكر أصبح لا يعني لي شيء ولا أتابع أخباره من اليوم الذي شاهدته في مواجهة الجيش اللبناني، رغم أنني كنت أحبه وساعدته في البداية".



وتابع: "أريد أن أقول لفضل شاكر سلم نفسك للجيش اللبناني، وسيكون أفضل من المكان الذي تعيش فيه لأنك أخطأت بحق الجيش وبحق نفسك وبحق أبنائك".

وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية، بحسب الوكالة الوطنية للأنباء، أصدرت في 16 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2020، حكمين غيابيين على فضل شاكر، الأول بسجنه 15 عاما بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.

أما الحكم الثاني فقضى بسجن شاكر 7 سنوات، وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان قد أصدرت حكما عام 2017 بإعدام أحمد الأسير بتهمة القيام بأعمال إرهابية ضد الجيش اللبناني، في مدينة صيدا جنوب لبنان عام 2013.

وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية أحمد الأسير، أثناء محاولته الفرار إلى مصر بجواز سفر مزور عام 2015، فيما لا يزال فضل شاكر متواريا عن الأنظار.