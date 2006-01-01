مشاهدة مباراة الوحدات والفيصلي بث مباشر في درع الاتحاد الأردني 2021

عمان / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الفيصلي والوحدات بث مباشر المقررة يوم الثلاثاء 9 مارس / آذار وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة درع الاتحاد الأردني 2021.

مباراة الوحدات والفيصلي مباشر تنقل الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت عمان والقاهرة والقدس من استاد الأمير محمد على قناة الأردن الرياضية المفتوحة (jordan sport) مجانا.

وقال ثامر العدوان المدير الإداري لنادي الفيصلي عقب تشخيص إصابة عدد من لاعبي الفريق الأول بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن نتائج الفحوصات وفق البروتوكول أثبتت إصابة اثنين من اللاعبين.

وأضاف أنه تم إبلاغ الجهاز الفني بنتائج الفحوصات واستبعاد اللاعبين عن المجموعة التي تخوض اللقاء، لافتا إلى أن غياب اللاعب محمد العكش ربما يؤثر بشكل كبير على زملائه كافة.

مباراة الوحدات والفيصلي مباشر:

وتابع إن هذا الوباء موجود ويجب التعايش معه حسب الحالات التي تضرب المجتمع الأردني حتى الآن التي عادت للقطاع الرياضي ونتمنى ألا تصيب أحد من الأندية واللاعبين.

ولفت إلى أن بقية اللاعبين وفق الكشف المرسل لنا من اتحاد الكرة يؤكد سلامتهم من المرض، منوها إلى أنه سيتم التعامل مع الحالات المكتشفة من الجهاز الطبي وإرسال تقارير فورية.

وأردف قائلا قبل مباراة الفيصلي والوحدات إنه سيتم إجراء فحص للقلب للاعبين قبل عودتهم إلى الملاعب، مؤكدا أن الفحوصات الأخيرة تكون لكل الأندية المشاركة في درع الاتحاد.