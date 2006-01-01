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إذاعة عبرية : الإمارات ترفض استقبال نتنياهو لهذا السبب ..!

الإثنين 08 مارس 2021 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة عبرية : الإمارات ترفض استقبال نتنياهو لهذا السبب ..!



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن مسؤولين كبار في دولة الإمارات، وجهوا رسالة لنظرائهم الإسرائيليين يبلغونهم فيها رفض بلادهم استقبال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وبحسب الإذاعة، فإن المسؤولين الإماراتيين أوضحوا أن بلادهم غير مهتمة حاليًا بزيارة نتنياهو، حتى لا يتم التأثير على نتائج الانتخابات التي ستجري في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

ورفض مكتب نتنياهو التعليق على التقرير الوارد في الإذاعة العبرية.

وتم تأجيل زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين أكثر من مرة بحجج مختلفة منها أزمة كورونا، إلا أنه في بعض المرات كان يتبين أن التأجيل يتم لأسباب سياسية إما من قبل نتنياهو نفسه أو الدول التي ستستضيفه.

#الامارات #نتنياهو #الانتخابات الاسرائيلية

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