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كيف تواجه دمل الجفن؟ وكيف تختار النظارة الشمسية المناسبة؟ وما أسباب حرقان العين؟ هل يجب ارتداء النظارات الشمسية في الشتاء؟ متى نفحص العيون؟ الأجوبة في هذا التقرير الشامل.

ما أسباب حرقان العين؟

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون ‫إن حرقان العين له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

‫وأوضحت الرابطة أن حرقان العين غالبا ما يرجع إلى إجهادها بسبب ‫الجلوس أمام شاشة الحاسوب مدة طويلة، أو دخول شيء غريب في العين ‫مثل كمية من الشامبو أثناء الاستحمام أو ماء حمام السباحة المحتوي على ‫كلور.

‫‫كما قد يرجع حرقان العين إلى جفاف العين بسبب ارتداء العدسات اللاصقة، أو الحساسية تجاه حبوب اللقاح أو الغبار المنزلي أو شعر ‫الحيوانات، أو تعاطي أدوية معينة مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم ‫المرتفع، أو المسكنات، أو المواد الفعالة ذات الصلة بفيتامين "إيه" (A).

‫وبالإضافة إلى ذلك، قد يشير جفاف العين إلى بعض الأمراض مثل التهاب ‫ملتحمة العين أو التهاب القرنية.

‫وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار الحرقان لعدة ‫أيام مع الشعور بحساسية شديدة تجاه الضوء أو آلام بالعين، أو في حالة ‫نزول إفرازات صفراء اللون.

كيف تختار النظارة الشمسية المناسبة؟

أوضحت الألمانية مختصة البصريات سارا كوستر أن النظارة الشمسية ‫المناسبة ينبغي أن توفر حماية كافية للعين من الأشعة فوق البنفسجية ‫الضارة، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال علامة "يو في 400" (UV 400) الموجودة على ‫ذراع النظارة، أو من خلال عبارة "100 حماية من الأشعة فوق البنفسجية".

‫وأضافت كوستر أن لون العدسات لا يعد دليلا على أن النظارة توفر حماية ‫للعين من الأشعة فوق البنفسجية، حيث توجد عدسات شفافة توفر الحماية من ‫أشعة الشمس الضارة.

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‫‫كما تتسبب العدسات ذات الألوان الداكنة غير المحتوية على حماية من ‫الأشعة فوق البنفسجية في الإضرار بالعين، نظرا لأن البؤبؤ يتسع في ‫الظلام، ومن ثم تَنفذ كمية أكبر من الأشعة الضارة إلى العين.

‫‫فلاتر الحماية

‫ومن جانبها أشارت الألمانية مختصة البصريات بيجي كلايندينست إلى أن ‫النظارات الشمسية تحتوي على فلاتر الحماية التالية: