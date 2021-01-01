موريبا: نصيحة ميسي قادتني لتسجيل أول أهدافي مع برشلونة

وكالات / سما /

تألق لاعب برشلونة الشاب إلايكس موريبا خلال فوز فريقه على أوساسونا، أمس السبت، بهدفين نظيفين، وسجل أول أهدافه، فيما كشف عن نصيحة قائده ليونيل ميسي التي قادته لإحراز هدفه الأول بقميص الفريق الأول للبلوجرانا.

واستطاع برشلونة تحقيق الفوز بثنائية نظيفة على أوساسونا، أمس في الدوري الإسباني، في لقاء شهد صناعة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لهدفي فريقه واللذان سجلهما خوردي ألبا وإلايكس موريبا.

وعقب المباراة، قال موريبا، حسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “أشكر الله أن ميسي أعطاني تمريرة هدف ولا أعلم كيف قطعت وسددت بيساري وأشكر الله أن الكرة دخلت المرمى، لن أنسى هذه اللحظة وسآخذها معي إلى قبري”.

وأضاف، كاشفًا النصيحة التي حصل عليها من ميسي والتي قادته لإحراز هدفه الأول مع البلوجرانا: “ليو ميسي قال لي من مباراتي الأول أن أسدد وأصوب من خارج منطقة الجزاء، وهذا ما فعلته، هو منحني الكرة وأنا سددت”.

وأكد موريبا أنه تعلم الكثير في “لا ماسيا”، أكاديمية برشلونة الشهيرة، قائلًا: “لقد تعلمت الكثير في لا ماسيا ووالدي علماني جيدًا للغاية، أود إهداء هذا الهدف إلى أبي وأمي وعائلتي كلها، أبي كان دائمًا معي في اللحظات الحلوة والمرة، لقد علماني جيدًا وهذه هي أفضل هدية يمكنني منحها لهما”.