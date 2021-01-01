  1. الرئيسية
  2. الرياضة

موريبا: نصيحة ميسي قادتني لتسجيل أول أهدافي مع برشلونة

الأحد 07 مارس 2021 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
موريبا: نصيحة ميسي قادتني لتسجيل أول أهدافي مع برشلونة



وكالات / سما /

تألق لاعب برشلونة الشاب إلايكس موريبا خلال فوز فريقه على أوساسونا، أمس السبت، بهدفين نظيفين، وسجل أول أهدافه، فيما كشف عن نصيحة قائده ليونيل ميسي التي قادته لإحراز هدفه الأول بقميص الفريق الأول للبلوجرانا.

واستطاع برشلونة تحقيق الفوز بثنائية نظيفة على أوساسونا، أمس في الدوري الإسباني، في لقاء شهد صناعة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لهدفي فريقه واللذان سجلهما خوردي ألبا وإلايكس موريبا.

وعقب المباراة، قال موريبا، حسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “أشكر الله أن ميسي أعطاني تمريرة هدف ولا أعلم كيف قطعت وسددت بيساري وأشكر الله أن الكرة دخلت المرمى، لن أنسى هذه اللحظة وسآخذها معي إلى قبري”.

وأضاف، كاشفًا النصيحة التي حصل عليها من ميسي والتي قادته لإحراز هدفه الأول مع البلوجرانا: “ليو ميسي قال لي من مباراتي الأول أن أسدد وأصوب من خارج منطقة الجزاء، وهذا ما فعلته، هو منحني الكرة وأنا سددت”.

وأكد موريبا أنه تعلم الكثير في “لا ماسيا”، أكاديمية برشلونة الشهيرة، قائلًا: “لقد تعلمت الكثير في لا ماسيا ووالدي علماني جيدًا للغاية، أود إهداء هذا الهدف إلى أبي وأمي وعائلتي كلها، أبي كان دائمًا معي في اللحظات الحلوة والمرة، لقد علماني جيدًا وهذه هي أفضل هدية يمكنني منحها لهما”.

#موريبا #ليونيل ميسي #برشلونة #الدوري الإسباني #أوساسونا

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في أفريقيا 2021

صور.. استشهاد 3 صيادين من عائلة واحدة بقصف صاروخي غرب مدينة خانيونس

"نقي كويس".. السيسي يشتري فاكهة من بائع في الشارع ويكتشف مأساة.. فيديو

رسميا.. د.سلام فياض يعلن نيته الترشح وتشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية

صحيفة اسرائيلية: قطاع غزة بين القُبة الحديدية ومعطف الريح..!

مخاوف أمنية إسرائيلية متواصلة من نتائج الانتخابات الفلسطينية

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

هيلفي

قائد بجيش الاحتلال : لدينا مهمة إحضار "غولدين وشاؤول" إلي المقابر الإسرائيلية

9999101666

مصر توجه دعوات للفصائل الفلسطينية لاستكمال الحوار الوطني

وزيرة الصحة : 13 وفاة و2264 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1446 حالة تعاف

بحر

الداخلية : البدء بالتحقيق في حادثة استشهاد ثلاثة صيادين في بحر خانيونس

فتح: القدوة سيكون بقائمة مجتمع مدني لا علاقة لها بالحركة و البرغوثي لن يشكل قائمة منفردة

اعلان سما رسائل