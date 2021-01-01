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"إسرائيل" تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2021

الأحد 07 مارس 2021 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2021



القدس المحتلة / سما /

من المزمع أن يباشر العمل بموجب التوقيت الصيفي في اسرائيل للعام الجاري فجر يوم 26 آذار/ مارس 2021.

وبموجب هذا التوقيت ستُحرك عقارب الساعة ساعة واحدة إلى الأمام، وسيباشر العمل بالتوقيت الصيفي في تمام الساعة الثانية فجرا.

وبموجب التوقيت الصيفي يستمر العمل هذا العام لغاية يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري 2021.

ووفقا للقانون الذي جرت المصادقة عليه في الكنيست في العام 2013 فإن مدة سريان التوقيت الشتوي تكون مساوية للتوقيت الشتوي في دول أوروبا، والعمل بالتوقيت الصيفي 212 يوما بدلا من 160-190 يوما كما كان عليه الحال في الأعوام الماضية.

#التوقيت الصيفي #اسرائيل

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