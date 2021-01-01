شاهد .. سبب وفاة عبود العمري وآخر فيديو له في جنوب أفريقيا

عمان / سما

أعلنت مصادر إعلامية أردنية، اليوم الأحد، عن سبب وفاة الشاب عبود العمري الممثل الكوميدي الذي من المقرر أن يشارك في أحد الأعمال خلال شهر رمضان المقبل.

وأكدت المصادر أن سبب وفاة عبود العمري جاء نتيجة حادث سير مؤسف تعرض له أثناء وجوده في جنوب أفريقيا، حيث كان برفقة مجموعة من أصدقائه المقربين هناك.

وقالت قناة رؤيا عبر موقعها الإلكتروني إن الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله العمري عبود العمري، وثق لحظاته الأخيرة قبل وفاته بحادث سير مؤسف مساء السبت في جنوب أفريقيا.

وأضافت : "توفي الشاب عبدالله عن عمر يناهز 23 عاما، إثر حادث السير عرض له و4 من أصدقائه في جنوب أفريقيا (كيب تاون)، أسفر عن وفاته وإصابة الآخرين".

ولفتت إلى أن عبود العمري من أحد الشبان الأربعة له عمل كوميدي في رمضان من انتاج قناة رؤيا.

ونعى والد العمري ابنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وتصدر وسمي "عبود العمري" و"موت الغفلة" تويتر الأردن ليل السبت - الأحد، بعد خبر وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري اثر حادث سير في جنوب أفريقيا.

ونعى رواد مواقع التواصل الشاب عبود العمري صانع المحتوى الفكاهي عبر العالم الافتراضي، فيما أطلق الناشطون بعد وفاة العمري وسم موت الغفلة، حيث أن الشاب العمري كان قد نشر قبل وفاته بساعات.

بدورها، قالت وزارة الخارجية في بيان لها إنها تتابع من خلال مركز العمليات والسفارة الاردنية في جنوب أفريقيا حادث سير مؤسف تعرض له خمسة مواطنين أردنيين في جنوب أفريقيا (كيب تاون)، السبت، وأسفر عن وفاة احدهم وإصابة الآخرين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز أنه تم التواصل مع جميع ذوي المواطنين وإبلاغهم بالحادث المؤسف وسيتم نقل جثمان المتوفى إلى المملكة بناءً على طلب ذويه.

وذكر الفايز انه تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى حيث يخضعون للعلاج حاليا ووضعهم الصحي مستقر، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفى والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.