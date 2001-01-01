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وفاة "الصحاف" وزير الإعلام العراقي الأسبق في زمن صدام حسين

السبت 06 مارس 2021 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة "الصحاف" وزير الإعلام العراقي الأسبق في زمن صدام حسين



دبي / وكالات/

 انتقل الى رحمة الله تعالى محمد سعيد الصحاف، الذي عرفه العالم أجمع، بوصفه للجنود الأميركيين بـ ”العلوج“، خلال مؤتمره اليومي عن انجازات الحكومة العراقية قبل سقوطها في التاسع من نيسان/ إبريل 2003.
وتداول المدوّنون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، أنباء عن وفاته فجر الثلاثاء 6 شباط/ فبراير، على الرغم من أنَّ الصحاف كان يتعالج من السرطان منذ العام 2014، وظهر في مقاطع عدة باكيًا من على السرير الأبيض، والإعلان عن وفاته في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.
ولعب محمد سعيد الصحاف دورًا كبيرًا في سير الأحداث، وبرز خصوصًا بمؤتمراته الصحافية، التي كان يعلن فيها عن انتصارات القوات العراقية المتتالية.
واشتهر الصحاف بسبه اللاذع لقوات التحالف بوصفهم بعبارات فصيحة.
يذكر أنّه محمد سعيد الصحاف ولد في مدينة الحلة بالقرب من مدينة كربلاء، التي قضى فيها طفولته وشبابه، قبل أن يلتحق بالجامعة.
وعمل الصحاف بعد تخرجه مدرسًا للغة الإنجليزية، وانضم لحزب البعث عام 1963، واستمر يعمل بالتدريس حتى 1968.
وشغل الصحاف مناصب عدة بعد ذلك، أبرزها مدير الإذاعة العراقية، فسفير للعراق لدى بورما فالسويد، ثم مندوبًا لبلاده لدى الأمم المتحدة.
وفي عام 1992 تم تعيين الصحاف وزيرًا للخارجية في المرحلة التي تلت حرب الخليج الثانية حتى عام 2001.

#الصحاف #الصحاف العلوج #الصحاف صدام حسين

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