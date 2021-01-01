  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فرنسا: يطلبان من جارهما منشاراً للتخلص من جثة

الخميس 04 مارس 2021 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا: يطلبان من جارهما منشاراً للتخلص من جثة



وكالات / سما /

وجهت تهمة القتل إلى رجل والتواطؤ إلى آخر الثلاثاء الماضي في جنوب شرق فرنسا بناء على بلاغ تقدم به جارهما وأفاد فيه بأنهما طلبا منه منشاراً لإخفاء جثة رجل قتلاه.

وأوضحت المدعية العامة في بورغوان، جاليو ديتليند بودوان، تأكيداً لخبر نشرته صحيفة "دوفينيه ليبيريه" أن رجلاً في منطقة تور دو بان، مقاطعة إيزير تلقى مساء الأحد "طلباً مفاجئاً من جاريه اللذين أرادا منشاراً لإخفاء جثة".

وأضافت القاضية التي فتحت تحقيقاً في جريمة قتل أن مستأجر الشقة كان يؤوي القتيل، الذي كان "مشرداً نوعاً ما".

وأوقفت الشرطة مساء الأحد المستأجر وصديقاً له كان موجوداً لديه وقت الجريمة. ووُجهت إلى الأول البالغ تهمة القتل، وأودِع السجن. أما صديقه فوجهت له تهمة التواطؤ ووضع تحت المراقبة القضائية.

واشارت صحيفة "دوفينيه ليبيريه" إلى أن الثلاثة شربوا الكحول وتشاجروا مساء السبت، وتلقى القتيل، طعنات عدة بسكين.

ولجأ الرجلان إلى الجار قرابة العاشرة مساء الأحد لمحاولة التخلص من الجثة التي عثر عليها ملفوفة بأشرطة بلاستيكية لاصقة.

#فرنسا #منشار #جثة #جريمة

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة برشلونة واشبيلية في كأس الملك 2021

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن ارتفاع أسعار السجائر

صحيفة إسرائيلية: هكذا تحول تصريح زيارة لأسباب إنسانية إلى سجن في قطاع غزة!!

اسعار العملات مقابل الشيكل

أسرار مثيرة عن خاشقجي وعلاقته مع محمد بن سلمان تكشفها آخر زوجاته.. فيديو

صحفي اسرائيلي يحرض على الرئيس عباس .. الفلسطينيون غيروا قواعد اللعبة

شاهد .. مسلسل قيامة المؤسس عثمان الحلقة 48 مترجمة كاملة

الأخبار الرئيسية

التنمية بغزة تكشف موعد تفعيل رابط فحص المنحة القطرية وتوضح حقيقة إضافة أسماء جدد عليها

وزيرة الصحة : 18وفاة و2300 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1694 حالة تعافٍ

الرجوب يكشف: 3 قرارات اتخذتها حركة فتح بشأن الانتخابات الفلسطينية

الرئيس عباس يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ 30 يوما اعتبارا من اليوم

مصادر : حماس تنتخب مجلس الشورى و النتائج تظهر تواجدًا ملحوظًا "للحرس القديم"

اعلان سما رسائل