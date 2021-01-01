فرنسا: يطلبان من جارهما منشاراً للتخلص من جثة

وكالات / سما /

وجهت تهمة القتل إلى رجل والتواطؤ إلى آخر الثلاثاء الماضي في جنوب شرق فرنسا بناء على بلاغ تقدم به جارهما وأفاد فيه بأنهما طلبا منه منشاراً لإخفاء جثة رجل قتلاه.



وأوضحت المدعية العامة في بورغوان، جاليو ديتليند بودوان، تأكيداً لخبر نشرته صحيفة "دوفينيه ليبيريه" أن رجلاً في منطقة تور دو بان، مقاطعة إيزير تلقى مساء الأحد "طلباً مفاجئاً من جاريه اللذين أرادا منشاراً لإخفاء جثة".



وأضافت القاضية التي فتحت تحقيقاً في جريمة قتل أن مستأجر الشقة كان يؤوي القتيل، الذي كان "مشرداً نوعاً ما".



وأوقفت الشرطة مساء الأحد المستأجر وصديقاً له كان موجوداً لديه وقت الجريمة. ووُجهت إلى الأول البالغ تهمة القتل، وأودِع السجن. أما صديقه فوجهت له تهمة التواطؤ ووضع تحت المراقبة القضائية.



واشارت صحيفة "دوفينيه ليبيريه" إلى أن الثلاثة شربوا الكحول وتشاجروا مساء السبت، وتلقى القتيل، طعنات عدة بسكين.



ولجأ الرجلان إلى الجار قرابة العاشرة مساء الأحد لمحاولة التخلص من الجثة التي عثر عليها ملفوفة بأشرطة بلاستيكية لاصقة.