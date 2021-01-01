مشاهدة مباراة الوحدات ومعان بث مباشر في درع الاتحاد الأردني 2021

عمان / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الوحدات ضد معان بث مباشر المقررة اليوم الخميس 4 مارس 2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة درع الاتحاد الأردني.

مباراة الوحدات ومعان مباشر تبث الساعة السادسة مساء بتوقيت عمان والقاهرة والقدس من استاد الأمير محمد على قناة الأردن الرياضية (jordan sport) ومنصات الاتحاد.

وشهد التاريخ إقامة مباراتين فقط بين الفريقين، إذ تعادلا في الأخيرة العام الماضي بهدف لمثله في دوري المحترفين، فيما تفوق الوحدات على معان برباعية نظيفن في لقاء الذهاب.

ويسعى نادي الوحدات إلى الاستمرار في تأكيد أفضليته التاريخية على الرغم من فارق المستوى الكبير بينهما، لكن الأخير لن يكون الصيد السهل كما يعتقد المشجعون في هذه الأثناء.

مباراة الوحدات ومعان مباشر:

واستهل الوحدات مشواره في درع الاتحاد الأردني بفوز شاق على نظيره سحاب بهدف نظيف، إذ يأمل المشجعون بأن يستمر الفريق في تقديم العروض القوية التي ختم بها الموسم المنصرم.

ورغم صعوبة المهمة إلا أن الوحدات يحاول هذا الموسم تشريف الكرة الأردنية في البطولة الآسيوية الأكبر، إلى جانب مواصلة الهيمنة على المسابقة المحلية في ظل تراجع الفيصلي.

ومن المنتظر أن يلعب الوحدات الفترة المقبلة مع النصر السعودي في دوري أبطال آسيا بالإضافة إلى السد القطري بقيادة تشافي ذهابا وإيابا في دور المجموعات قبل العودة للسعودية.