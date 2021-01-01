غانتس للفلسطينيين: الصراع بيننا لن يتم حله إلا من خلال المفاوضات..

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاربعاء، قرار محكمة لاهاي بالتحقيق ضدنا جائزة لـ "الإرهاب والتنظيمات الإرهابية" وفق زعمه، مشيرا الى أن إسرائيل تمتلك آليات تحقيق قضائية مستقلة قوية وتتمتع بأعلى المعايير الأخلاقية في العالم.

وبحسب القناة 13 الاسرائيلية، أضاف غانتس خلال حفل تخريج دورة البحارة 142 في سلاح البحرية بحيفا: انه يجب على الفلسطينيين أن يستوعبوا أن الصراع بيننا لن يتم حله إلا من خلال المفاوضات في القدس ورام الله، ولن تساعدهم المحكمة في لاهاي.

وتابع: سنواصل النضال لحماية مواطني إسرائيل حيثما كان ذلك ضروريا، وفي نفس الوقت سنقاتل قانونيا وسياسيا ضد هذا القرار الفاضح والسيئ.