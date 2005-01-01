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فيديو.. أهلي غزة يقفز لصدارة الأولى.. والمصدر يهزم العطاء

الأحد 28 فبراير 2021 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أهلي غزة يقفز لصدارة الأولى.. والمصدر يهزم العطاء



غزة / سما /

خطف الأهلي انتصارا شاقا من "أنياب" الأقصى (1-0), ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى.

ويدين الأهلي بفوزه الثمين إلى سليمان السكافي الذي سجل هدف المباراة الوحيد (18), ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة, ويبقى رصيد الأقصى 6 نقاط في المركز السابع.

العطاء – المصدر (0-1)

وفي الأسبوع الخامس لدوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب", تفوق المصدر على العطاء (1-0).

وسجل هدف المصدر أحمد سهمود (17), ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع, ويبقى رصيد العطاء دون نقاط في المركز التاسع والأخير.

#أهلي غزة #نادي الأقصى #العطاء #المصدر #الدرجة الأولى #دوري الدرجة الأولى

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