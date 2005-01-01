شركة إيفست - Evest نجم جديد في عالم التداول مع طموح عالي ورؤيا مميزة

بدأ في الآونة الأخيرة ظهور نجم شركة تداول جديدة في الساحة العربية كواحدة من أهم اللاعبين صناعة تداول عقود الفروقات وهي شركة إيفست. تأسست شركة إيڤست (Evest) عام 2018، وهي مقدمة خدمة تداول عقود الفروقات (CFD)، مرخصة ومنظمة من قبل لجنة الخدمات المالية بفانواتو (VFSC). كما أنها تمتلك واحدة من منصات التداول المتطورَة، المعروفة على نطاق واسع بمنصة التداول الخاصة والمبتكرة، التي تقدم للمتداولين مجموعة واسعة من الأدوات المالية.

كما أنها تزود المتداولين بمجموعة من الخيارات المتعددة، التي تمنحهم حرية كاملة في استخدام المنصة إما من خلال تطبيق الهاتف المحمول، أو الوصول إليها من خلال متصفحات الويب (ويب تريدر)، وبالطبع، فإن هذه الإصدارات القابلة للتحميل، يمكن استخدامها من خلال أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو المحمولة.

الشفافية والـ 0% :

تتمييز شركة إيفست (Evest) في الشفافية من جميع النواحي، لذلك تم تصميم خدماتها بالكامل بناء على الأرقام، لتوفر لعملائها بيانات فورية وواقعية صادقة وموثوقة 100% .كما أنّها تتميز باستراتيجية الـ 0% حيث توفر لعملائها فرصا لا حصر لها في جميع أنواع الأسواق المالية المختلفة، يتألق نجم إيفست في خط عمولة 0% للاستثمار في الأسهم، حيث تُعفيك شركة إيفست من أيّ عمولات إدارية أو رسوم خفية على تداول الأسهم.

انواع الحسابات لدى إيفست (Evest) :

توفرّ إيفست لعملائها، حساب ديمو، لا تنتهي صلاحيته، غير مقيّد بزمان أو مكان، على عكس شركات الوساطة الأخرى التي تقدم حسابات ديمو تجريبية بمدة صلاحية لا تتجاوز الأسبوع، أو في أحسن الأحوال أشهر، والأمر الملفت للانتباه أيضا، أنّها تمنح عملاءها بونص ترحيبي يصل إلى 25% عند الإيداع الأوّل.

توفر إيفست باقات متنوعة من الحسابات على حسب أهدافك المالية وتصنيفك كمتداول، يتراوح الحد الأدنى للإيداع في الحساب الفضي ، من 500 دولار -4،999 دولار أمريكي، بينما يتراوح الحد الأدنى للإيداع في الحساب الماسي، من 50،000 دولار أمريكي فما فوق. لكل نوع حساب، باقة إمتيازات خاصة به، يمكنك الإطلاع عليها من هنا.

المنصات المتاحة للتداول مع إيفست (Evest) :

ما يميز إيڤست عن منافسيهم، هو أنهم طوروا منصتهم الجذابة سهلة الاستخدام لتساعدك في التداول بانسيابية تامة.

في عالم الوساطة شديد التنافسية، ما يثير الإعجاب بشدة في إيڤست، هو أنهم طوروا منصتهم لتعطيك شعوراً بسهولة التداول والتنقل عبر زوايا المنصة دون أي تعقيدات بعض النظر عن مستوى الخبرة لديك. وإليكم فيما يلي المنصات التي يقدمونها حتى كتابة هذه السطور:

ويب تريدر (Web Trader).

تطبيق أندرويد (Android App).

آيفون/ آيباد (iPhone / iPad).

ميتاتريدر (Metatrader 5)

الأصول القابلة للتداول مع إيفست (Evest) :

سوق العملات الأجنبية أو البورصة العالمية لأزواج العملات الاجنبية :

تعتبر العملات السلعة الأساسية في التداول، وتقوم إيڤست بتقديم أشهر أزواج العملات تداولًا. يتضمن ذلك أكثر أزواج العملات سيولة وتداولًا مثل: يورو/ دولار ، دولار/ ين ، استرليني / دولار، دولار / فرنك ، أسترالي/ أمريكي، دولار أمريكي / دولار كندي/ دولار نيوزيلندي.

كما أنها تقدم أزواج العملات الأخرى، التي يمكنك استكشافها بحرية عبر المنصة.

السلع

تقدم إيفست، مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع التي يمكنك تداولها.

فيمكنك التداول، ليس فقط في السلع الأكثر شيوعًا، بل في أنواع أخرى أيضًا مثل: النفط برنت، والبنزين والغاز الطبيعي ونفط غرب تكساس وغيرها.

كما أنها تعرض الذهب والمعادن النفيسة الأخرى بما في ذلك الفضة والنحاس والبلاديوم.

كما يمكنك أيضًا التداول على السلع الخفيفة مثل: القهوة، الذرة، الكاكاو، فول الصويا، السكر والقمح، فهذا سيساعدك حتما في تنويع محفظتك الإستثمارية.

المؤشرات

تقدم الشركة أهم مؤشرات الأسهم التي أثبتت فعاليتها السنة الماضية في التداول. مثل داكس الألماني وداو جونز الصناعي الامريكي وناسداك وفوتسي البريطاني نيكاي الياباني وغيرها الكثير.

الأسهم مع إيفست (Evest) :

يمكنك تداول الأسهم من جميع الأسواق العالمية وب 0% عمولة، فجميع أسهم المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، إيطاليا، هونج كونج ، اليابان، أيرلندا، أستراليا، سنغافورة، إسبانيا، والنمسا وغيرها متاحة للتداول على منصة إيفست.

بالإضافة إلى ذلك:

يمكنك أيضًا الاستثمار في أسهم القنب العامة بما في ذلك: قنب أورورا (Aurora Cannabis)، تيلراي (Tilray)، مجموعة كرونوس (Cronos Group)، جي دبليو للمستحضرات الصيدلانية (GW Pharmaceuticals)، كانبي جروث (Canopy Growth)، وأفريا (Aphria).

دقة الأسعار مع إيفست (Evest) :

تعتبر المراكز ضرورية جدًا، خاصة في التداول المباشر، فهي شريان الحياة في التداول، خاصة عند المتداولين المباشرين الجادين.

علاوة على ذلك:

تحدد المراكز إذا كانت الصفقة ناجحة أم فاشلة، بالتالي يجب أن تكون موثوقة إلى جانب دقة أسعار المراكز طوال الوقت.

تتميز منصات إيڤست بأنّها مدعومة بأحدث التكنولوجيات، فهي تقدم عروض الأسعار في الوقت الفعلي يومًا بعد يوم ولا توجد إعادة تسعير.

تحركات الأسعار أو ما يسمى بتقلبات الأسعار الدراماتيكية، هي الأجرة الشائعة في الأسواق المالية، لذلك من الأفضل التمسك بإيڤست، فهي تقدم لك الدعم من خلال مصداقيتها من حيث دقة الأسعار والوقت الحقيقي لها.

الدعم مع إيفست (Evest) :

على خلاف كل الشّركات؛ تستطيع التواصل مع المدير التنفيذي بشكل مباشر وخاص لحل أي مشكلة قد تواجهك.

الأسئلة والاستفسارات والاستعلام، جميعها تعني نفس الشيء وتنتظر إجابات ، وعادة ما تكون مستعجلة. ولا شيء أسوأ من أن تكتشف أن رسالتك التي قمت بكتابتها بعناية وفكرت فيها بجدية، معتقدًا أن استفسارك سيحظى بأقصى قدر من الاهتمام، توضع جانبًا، وفي أسوء السيناريوهات، يتم تجاهلها تمامًا.لن يتراجع أحد عن ذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمال، حتى يحصل على الإجابة التي يستحقها.

تتميز الشركة بخدمة عملاء 5 نجوم، متعددة اللغات، تعمل على مدار 24 ساعة لمدة 5 أيام في الأسبوع، طاقم العمل فيها على أتّم الاستعداد للاجابة على جميع استفساراتكم.

المصداقية مع إيفست (Evest) :

تخضع إيڤست للتنظيم والرقابة الكاملة من قبل السلطات المالية، التي تؤكد للمتداولين أنهم يشاركون في أعمال تجارية، وأنها شركة اجتازت وامتثلت بدقة لقواعد ولوائح وإرشادات السلطات.

يعمل فريق العمل في إيفست بكل شغف، لتحسين خدماتهم وتقديم الحلول المبتكرة والأدوات اللازمة لعملائهم.

وإليك هذه الحقيقية:

يتقاضى بعض أكبر منافسيهم عمولات مختلفة؛ للتداول على فئات الأسهم المختلفة؛ حسب البلد أو السوق؛ ولكن مع إيڤست يمكنك التداول بدون عمولات؛ أو بشكل أدق، يمكنك التداول بدءً من عمولات بنسبة 0%. ويمكن إثبات هذا بسهولة، من خلال العدد الكبير من التعليقات الإيجابية التي ستجدها على مواقع تداول العملات الأجنبية والمنتديات والمراجعات.

مع إيڤست، المصداقية هي عمل جاد، ولن يضيعوا عقدًا من الزمان من سعيهم للتميز والاستقرار، لذلك يستحقون وبكل صدق درجة مصداقية ممتازة.

الخلاصة حول إيفست (Evest) :

مع أكثر من 50 سنة تراكمية من الخبرة لفريق العمل، والتي تعد في حد ذاتها إنجازًا رائعًا، نجحت إيڤست في جذب عدد جيد من المتابعين من جميع أنحاء العالم من خلال منصتهم المتطورة التي تم تصميمها وتطويرها بواسطة مواهبهم الداخلية.

وهذه المجموعة من المنصات مستقرة ولا تحتوى على أي شكل من أشكال المشتتات أو الفعاليات الخارجية لأطراف أخرى، ولا يمكننا أن ننسى فروقها الديناميكية، وخياراتها الواسعة لأكثر من 500 أداة.

وعلى الرغم من كون منصة إيڤست سهلة الاستخدام لأقصى درجة، إلا أن عقود الفروقات تعتبر منتجات مالية معقدة، لذلك فإن المنصة مناسبة للمتداولين ذوي الخبرة فقط.

والأكثر أهمية.

ببساطة لا أحد يستطيع تجاهل هذا، فلديهم فريق دعم عملاء فعال للغاية، باحترافية عالية تستحق الثناء، فهم كتنفس هواء نقي في عالم يشبه فيه الباحث عن خدمة عملاء ممتازة كالباحث عن إبرة في كومة قش.

ويعد نموذج شركة إيڤست ، أو مايسمى بالنموذج الاقتصادي، كونها فريدة من نوعها في عالم الوساطة المتغير باستمرار، نموذجًا رائدًا. ولا تحتاج للكثير من المنطق لتعلم أن شركات الوساطة الأخرى تقوم بنسخ نموذجها الناجح والموثوق.