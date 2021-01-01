رابط الكشف التنافسي الأساسي 2021 من ديوان الخدمة المدنية الأردني

عمان / سما

ننشر لكم متابعينا في المملكة، رابط الكشف التنافسي الأساسي 2021 الذي أطلقه ديوان الخدمة المدنية الأردني لاعتماده في تعبئة طلبات الوظائف الحكومية للعام الجاري.

ويمكن الدخول على رابط الكشف التنافسي الأساسي للاستعلام عن الترتيب عن طريق موقع ديوان الخدمة المدنية في الأردن؛ لمعرفة دور طالبي التوظيف في جميع محافظات المملكة.

وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية قد عقد مؤتمرا صحفيا بحضور وسائل الإعلام للحديث عن تفاصيل إطلاق الكشف التنافسي الأساسي لسنة 2021 الذي تم اعتماده اليوم.

وحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني للديوان، فإن الخدمة هي عبارة عن خدمة مقدمة من قبل ديوان الخدمة المدنية للاستعلام عن الدور والترتيب التنافسي لطالبي التوظيف.

رابط الكشف التنافسي الأساسي 2021: اضغط هنا

وأضاف ديوان الخدمة المدنية أن طالب خدمة التوظيف عليه القيام بإدخال الرقم الوطني ورقم الهوية من خلال الدخول على موقع النظام، مشددا على ضرورة استكمال كل الخطوات اللازمة للاستعلام.

وأشار إلى أنه يجري الحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة والدور الترتيب التنافسي وفق النقاط، منوهة إلى أنه يمكن إنهاء طلب الخدمة عن طريق الضغط على خيار تسجيل الخروج مؤقتا.

يذكر أن الفترة القادمة ستشهد وفق ديوان الخدمة المدنية الأردني استكمال إجراءات التعيينات والتنسيبات التي توقفت بسبب قرار الرئاسة، وذلك حال تم طلب شواغر جديدة سيتم الترشح لامتحانات.