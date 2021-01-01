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رابط مشاهدة مباراة الاتحاد ضد القادسية بث مباشر في الدوري السعودي 2021

السبت 27 فبراير 2021 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الاتحاد ضد القادسية بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة القادسية والاتحاد بث مباشر التي تُلعب مساء اليوم الأحد في سياق مواجهات الأسبوع رقم 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مباراة الاتحاد والقادسية مباشر تكون الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة السعودية الرياضية الرابعة (KSA Sports 4 HD) بصوت المعلق مشاري القرني دون غيره.

واحتاج الاتحاد إلى هدف وحيد كي يتفوق على القادسية في موقعة الذهاب، إذ بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة الحكم في نهاية التسعين دقيقة مع حوالي خمس دقائق كوقت بدل من ضائع.

ويبقى الموسم الحالي الأفضل للاتحاد من الأعوام السابقة، إذ ما زال في المربع الذهبي برصيد 32 نقطة بفارق 9 عن المتصدر الشباب، لكن أيضا تجدر الإشارة إلى أن الأهلي والهلال يتفوقان عليه.

رابط مباراة الاتحاد والقادسية مباشر:

وعلى الرغم من صعوبة المهمة بشكل كبير إلا أن مشجعي الاتحاد ما زالوا يحلمون بلقب الدوري السعودي، في ظل القدرة الواضحة التي يملكها اللاعبون هذا الموسم على وجه الخصوص.

واستطاع الاتحاد بعد غياب طويل وابتعاد عن المقدمة كثيرا من العودة وتعزيز صفوفه على جميع الأصعدة من الفنية حتى اللاعبين المخضرمين، من أجل إعادة الأمجاد والبطولات المفقودة.

يشار إلى أن القادسية ليس بالخصم السهل، إذ يقدم مستويات كبيرة الموسم الجاري، وأصبح يمتلك في رصيده 29 نقطة بالمركز السابع بفارق الأهداف أمام الفيصلي ونقطة وراء الاتفاق.

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