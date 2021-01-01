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رابط مشاهدة مباراة الفيصلي ضد الأهلي بث مباشر في الدوري السعودي 2021

السبت 27 فبراير 2021 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الفيصلي ضد الأهلي بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الأهلي والفيصلي بث مباشر المقررة اليوم السب 27 شباط 2021 في سياق لقاءات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

مباراة الفيصلي والأهلي مباشر تنقل الساعة 08:30 بتوقيت المملكة على قناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت الملعق عيسى الحربين، من ملعب مدينة المجمعة.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الرياض والدوحة وبغداد والكويت والمنامة، التاسعة ونصف وفق وقت القاهرة والخرطوم والقدس، 10:30 في أبو ظبي ومسقط.

ويشارك في الاستيديو التحليلي لمباراة الأهلي والفيصلي الذي يقوده المذيع مسفر الخثعمي، المحلل محيسن الجمعان والخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد إلى جانب المراسل عبدالرحمن الشقاري.

رابط مباراة الأهلي ضد الفيصلي مباشر:

ويقود اللقاء تحكيميا الحكم أحمد الرميخاني ويساعده على الخطين ياسر السلطان وعيسى الخبيري والرابع أحمد البركاني، بينما يكون في تقنية الفار خالد السناني ومعه المساعد محمد زوي.

 

ويسعى أبناء فالدان ميلويفيتش مدرب النادي الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية على أمل استعادة المركز الثاني من الهلال، إذ يملك حاليا 35 نقطة بفارق واحدة خلف الزعيم و6 وراء الشباب.

أما أبناء بريليس شاموسكا المدير الفني للفيصلي فيحاول الخروج بأي نتيجة سوى الخسارة لا سيما في ظل تراجع الأداء والمستوى مؤخرا ويملك الآن 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

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