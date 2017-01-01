حقيقة وفاة الفنان يوسف شعبان الممثل المصري الشهير

القاهرة / سما

أعلنت مصادر فنية، عن حقيقة الأنباء التي يتم تداولها اليوم الجمعة، عبر مواقع التواصل بشأن وفاة الفنان يوسف شعبان الممثل المصري الشهير، عن عمر ناهز 89 عاما؛ إثر صراعه مع المرض الفترة الأخيرة.

وأكدت المصادر أن خبر وفاة يوسف شعبان المتناقل على المنصات المختلفة منذ ساعات الصباح، غير دقيق ولم يؤكد من مصدر رسمي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الفنان يحتاج إلى الدعاء وحالته الصحية صعبة.

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وحسب نقابة الممثلين، فإن يوسف شعبان موجود على أجهزة التنفس حاليا؛ نتيجة ظهور مضاعفات مرض كوفيد 19 عليه، منوهة إلى أنه تم اكتشاف الفيروس بوقت متأخر، لذا تدهورت حالته الصحية سريعا.

ويُعالج الفنان شعبان في مستشفى العجوزة الذي يستقبل حالات كورونا مع منع الزيارة إليه، حيث انخفضت نسبة الأكسجين في الدم لديه، ما اضطر إلى وضعه تحت المتابعة الطبية على مدار الساعة.

واشتهر يوسف شعبان في السينما والدراما المصرية منذ عقود طويلة، إذ ظل يمارس النشاط الفني حتى عام 2017، إذ فضل الراحة والتوقف عن العمل، مع بلوغه عامه السادس والثمانين في ذلك الوقت.

وأصبح يوسف شعبان أيقونة في المجال الفني بمصر، إذ بدأ العمل منذ ستينات القرن الماضي لمدة 56 سنة متواصلة، ظهر خلالها في مسرحيات وأفلام ومسلسلات بأدوار منوعة غلب عليها طابع الخير.

يُذكر أن هناك اسم آخر للفنان يوسف شعبان ربما لا يعرفه الكثيرون خاصة من الأجيال الجديدة وهو (الحلواني)، مع العلم أنه من مواليد حي شبرا بالقاهرة وتلقى تعليمه الأساسي والثانوي في الإسماعيلية.