حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان الداعية المصري

القاهرة / سما

كشفت مصادر إعلامية عربية، عن حقيقة ما يتم تداوله على المنصات الاجتماعية اليوم الجمعة 26 شباط 2021 حول وفاة الشيخ محمد حسان الداعية المصري الشهير بعد معاناة مع المرض مؤخرا.

وتداولت عدد من الصفحات على تويتر وفيسبوك الساعات المنصرمة نبأ وفاة الشيخ محمد حسان عن عمر ناهز 58 عاما بعد عملية جراحية طارئة خضع لها في مركز طبي متخصص بجمهورية مصر.

وأكدت المصادر أن ما يُشارع بشأن وفاة محمد حسان غير دقيق ولم يصدر عن أي جهة رسمية، إذ تضاف إلى سيل الشائعات التي يتم تروجيها من قبل بعض الجهات حول حالته الصحية منذ سنوات.

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ورغم عبارات النعي العديدة التي اجتاحت مواقع التواصل بخصوص صحة الداعية الحاصل على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية، إلا أنها لا تزال غير مؤكدة حتى هذه اللحظة.

ويوم 22 فبراير الجاري، خضع محمد حسان لعملية في الكلى والمسالك البولية، إذ أعلنت عائلته آنذاك عن نجاحها وأن حالة الشيخ في تحسن مستمر ومستقرة، نافية أن يكون قد أصيب بفيروس كورونا.

وأفادت العائلة في تصريحات صحفية في ذلك الوقت أن الشيخ حسان لم يتم نقله إلى العناية المكثفة في إحدى مستشفيات مصر، داعية النشطاء إلى تحري الصدق والدقة فيما ينشرونه على صفحاتهم الشخصية.

واشتهر الشيخ محمد حسان على الفضائيات المصرية قبل أن يُسجن من خلال تقديم برامج دينية لها متابعة كبيرة جدا، من أبرزها (من بيوت الله، أمراض الأمة، القضية، إنا عاملون، فتاوى الرحمة، كلمة).