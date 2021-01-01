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واللا الاسرائيلي: واشنطن ابلغت تل أبيب حول الضربات في سوريا

الجمعة 26 فبراير 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
واللا الاسرائيلي: واشنطن ابلغت تل أبيب حول الضربات في سوريا



القدس المحتلة /سما/

افاد موقع "والا" الاسرائيلي ان الولايات المتحدة ابلغت اسرائيل مسبقا عن نيتها تنفيذ الهجوم الليلة الماضية ضد قاعدة الامام علي التي تديرها جماعات مسلحة موالية لايران على الحدود السورية-العراقية. وكان هذا الهجوم العلني الاول في الشرق الاوسط الذي تنفذه الادارة الامريكية  منذ تولي الرئيس الامريكي جو بايدن الرئاسة منذ خمسة اسابيع. 

مسؤولون اسرائيليون قالوا ان الحديث يدور عت تحديث روتيني عادي تقوم به الولايات المتحدة في كل مرة تنفذ فيها عمليات عسكرية من الممكن ان تؤثر على اسرائيل. وذكر الموقع ان اسرائيل راضية جدا من الهجوم، ويعتقدون ان واشنطن بذلك تبعث رسالة الى ايران مفادها انه يجب عليها كبح نفسها وكبح أذرعها. 

من جانب اخر ادانت روسيا الهجوم الامريكي في سوريا وأعلنت الخارجية الروسية ادانتها للضربات الامريكية وأنها تعتبرها انتهاكًا غير مقبول للقانون الدولي". 

واكدت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة لم تبلغ موسكو بخطتها شن غارات جديدة على شرق سوريا إلا قبل دقائق معدودة من تنفيذ الهجوم، واكد لافروف انه فيما "لو تحدثنا عن اجراء فض الاشتباك" فان التبليغ قبل دقائق من الهجوم لا يجلب اي منفعة 

وشدد لافروف على أن "تواجد القوات الأمريكية في سوريا غير شرعي ويتناقض مع جميع أعراف القانون الدولي، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الخاص بالتسوية السورية". 

واعلنت وزارة الدفاع الامريكية ان الجيش الامريكي استهدف الليلة مبان تابعة لجماعات مسلحة في سوريا مدعومة من ايران، وقال البنتاغون ان الهجوم المحدود كان ردا على اطلاق قذائف تجاه أهداف امريكية الاسبوع الماضي في العراق والتي ادت الى مقتل متعاقد امريكي واصابة مواطنين امريكيين اخرين بينهم جندي، ووافق الرئيس الامريكي على تنفيذ الهجوم، وهو الاول في سوريا بفترة ولايته. وقتل في الغارة الجوية التي شنتها واشنطن 17 مسلحا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

#اسرائيل #الولايات المتحدة #سوريا #ايران

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