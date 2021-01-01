رابط مشاهدة مباراة السد والدحيل بث مباشر في نهائي كأس قطر 2021

الدوحة / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة السد ضد الدحيل بث مباشر التي تجري اليوم الجمعة 26 شباط 2021 في نهائي كأس قطر لكرة القدم على استاد عبدالله بن خليفة المونديالي بالعاصمة الدوحة.

مباراة الدحيل والسد مباشر تنطلق الساعة 04:45 بتوقيت قطر والسعودية والكويت والعراق والبحرين واليمن، 03:45 وفق وقت مصر والأردن والسودان وفلسطين، 05:45 بالإمارات وعمان.

وأسندت قناة الكأس القطرية، مهمة التعليق على مباراة السد والدحيل للمعلق العماني خليل البلوشي عبر (Alkass One HD)، إذ يسبق ظهوره الاستيديو التحليلي بمشاركة أبرز نجوم التحليل والإعلام.

في المقابل، قررت قنوات بي إن سبورت عرض المباراة على القناة المفتوحة (beIN Sports HD) بصوت المعلق القطري يوسف سيف، فيما لم يتضح بعد هوية المحللين قبل وأثناء وبعد النهائي.

مباراة السد والدحيل اليوم مباشر:

ويعاني الدحيل بشكل دائم حينما يلعب ضد السد، إذ لم يفز عليه منذ 2 نوفمبر 2019، حيث شهد ذلك التاريخ آخر انتصار له على غريمه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، لكن في مسابقة الدوري القطري.

وعقب ذلك الفوز، تفوق السد على الدحيل في ست مواجهات متتالية، بدأها برباعية نظيفة في الكأس ثم بهدف دون رد بدوري نجوم قطر، وتلاها ثلاثية بالدوري، ورباعية ساحقة وثلاثية دون رد أيضا.

وتشير التوقعات إلى أن مباراة الدحيل والسد لن تكون سهلة لأي طرف على الرغم من المعطيات التاريخية التي تصب في صالح الأخير، إلا أن صاحب الأرض يملك لاعبين كبار قادرين على الفوز.