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الجيش الإسرائيلي يختار طائرة هليكوبتر جديدة لأغراض النقل

الخميس 25 فبراير 2021 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يختار طائرة هليكوبتر جديدة لأغراض النقل



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلي عن اختارا المروحية CH53K من صناعة شركة لوكهيد مارتن لتكون طائرة هليكوبتر نقل هجومية جديدة للجيش الإسرائيلي وكجزء من برنامج "تنوفا" متعدد السنوات.
 
وذكرت الوزارة وفق "والا" العبري أن المروحية ستحل محل طائرات "اليسعور" التي يستخدمها سلاح الجو منذ أواخر الستينيات.
 
وأوضحت أنه تم اتخاذ القرار في نهاية رحلات جوية تجريبية على جميع طائرات الهليكوبتر المقترحة.
 
وأشارت إلى أنه تم فحص البدائل المختلفة من حيث الهندسة والتكنولوجيا والصيانة والمزيد للطائرة وسيتم عرض جميع التفاصيل بما في ذلك عدد طائرات الهليكوبتر المطلوبة لموافقة اللجنة الوزارية للتجهيز.

#الجيش الإسرائيلي #مروحية CH53K #طائرة هليكوبتر #خطة تنوفا

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