موعد عرض مسلسل البراءة والقنوات الناقلة لجميع الحلقات مترجمة

الرياض / سما

أعلنت مصادر إعلامية فنية، عن مواعيد عرض مسلسل البراءة الجديد على قناة فوكس (fox) التركية المفتوحة التي يمكن من خلالها متابعة جميع المسلسلات مباشرة قبل دبلجتها إلى اللغة العربية.

وقالت المصادر الفنية إن موعد عرض مسلسل البراءة يوميا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية وتركيا وقطر والكويت والعراق، السابعة لدى مصر والأردن ولبنان وفلسطين والسودان وسوريا.

وتنطلق الحلقة حصريًا على الشاشة التركية عند الساعة العاشرة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فيما تكون السادسة في تونس والجزائر والمغرب، علما أنها تتوفر مجانا باللغة التركية على موقع القناة.

ويمكن للمتابعين من مختلف أنحاء العالم مشاهدة حلقات مسلسل البراءة مجانا مدبلجة للعربية بعد نحو ثلاث ساعات على عرضها عبر قناة فوكس؛ كون عملية الترجمة وتركيب الصوت تستغرق وقتا.

مواعيد مسلسل البراءة التركي:

ومن أبرز المنصات التي توفر حلقات مسلسل البراءة مترجمة للعربية (قصة عشق، حكايات)، إذ تتفاوت المدة الزمنية الفارقة بين الموقعين، وأصبح الجمهور المستفيد الأكبر من المنافسة المتواصلة.

وتفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض الحلقة الأولى من مسلسل البراءة، إذ أشاد عدد كبير منهم بمدى دقة الأحداث وترابط قصصها وعناصرها من البداية التي وصفوها بالشيقة.

يشار إلى أن موقع قصة عشق لم يعلن رسميا عن عزمه ترجمة مسلسل البراءة، لكن "حلقات" سيُتيحها مجانا أمام الجميع كما ذكرت الصفحات المتابعة للعمل الفني التركي عبر منصة تويتر العالمية.