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تردد قناة الرشيد الفضائية العراقية 2021 على نايل سات

الأربعاء 24 فبراير 2021 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة الرشيد الفضائية العراقية 2021 على نايل سات



بغداد / سما

أعلنت مصادر تقنية، عن تردد قناة الرشيد الفضائية العراقية الجديد 2021 على مدار النايل سات؛ لمتابعة آخر التطورات الميدانية والسياسية والاقتصادية والفنية وجميع الأحداث حصريا.

وقالت المصادر إن تردد قناة الرشيد الفضائية 2021 عبر النايل سات هو كما يلي: 12360، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4، داعية إلى ضبطه فورا.

وأضافت: لصورة أجمل ودقة أعلى شاهد قناة الرشيد الفضائية بتقنية hd وذلك بمجرد إعادة البحث من خلال جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد الجدد المرفق أدناه في الصورة التالية.

وتبث قناة الرشيد برامج سياسية ومنوعة على الصعيد المحلي العراقي والعربي والدولي من العاصمة بغداد، علما أنه يمكن متابعة تلك الباقة من خلال التطبيق الخاص بها أو منصاتها المختلفة.

تردد قناة الرشيد 2021

تردد قناة الرشيد 2021:

وكانت قناة الرشيد قد استضافت الساعات الأخيرة الفنانة أليسار التي تحدثت في الحلقة عن سبب دخولها مجال الرقص الشرقي على الرغم من رفض أهلها وانتقاد الإعلاميين لها.

ومن آخر تغطيات القناة، قيام منظمة داري بتوزيع ما يزيد عن 100 كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة، وتظاهرة الخريجين وأهاليهم أمام مبنى المحافظة للمطالبة بالتعيينات الجديدة.

وتولي قناة الرشيد أهمية للأطفال إذ تتحدث عن الألعاب الإلكترونية والحركة المرورية اليومية والمنوعات حول العالم وتهتم بالمواهب الفنية والشعرية من خلال ظهورها المتكرر على الشاشة.

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