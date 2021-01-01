  1. الرئيسية
  2. صحة

رابط التسجيل وإنشاء حساب على موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني 2021

الأربعاء 24 فبراير 2021 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط التسجيل وإنشاء حساب على موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني 2021



عمان / سما

ننشر لكم متابعينا رابط التسجيل وإنشاء حساب على موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني وفق الخطوات التفصيلية التي نشرتها المؤسسة الحكومية على حسابها بموقع فيسبوك.

وقالت المؤسسة في مقطع فيديو توضيحي: إذا بدك تستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي وتقديم أي معاملة تريدها، ما عليك إلا الدخول على موقعنا على شبكة الإنترنت. 

وأضافت: من أعلى الشاشة، عليك الدخول على خيار التسجيل لإنشاء حساب شخصي، ولما تدخل على الشاشة يجب تعبئة الخانات المطلوبة حسب التوضيح المذكور فيها.

وتشمل تلك البيانات، الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف والهوية الوطنية وفصيلة الدم ورمز الدولة وصلة القرابة والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل غير الأردني.

رابط موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي: اضغط هنا

وتابعت: أثناء تعبئة البيانات أن تكون كلمة السر باللغة الإنجليزية وأن يكون فيها أرقام وحروف كبيرة وصغيرة ورموز، ثم الذهاب إلى تفعيل الحساب عبر رقم الهاتف أو الإيميل.

وحسب الضمان الاجتماعي، حتى تستكمل عملية التسجيل في آخر الشاشة في صورة تتضمن أرقام وحروف يجب عليك إدخالها كما هي قبل وصول الرسالة التي فيها رمز التحقق للجوال أو البريد الخاص بك.

وختمت مؤسسة الضمان الاجتماعي: بهذه الطريقة تكون قبل استكملت عملية التسجيل ويمكنك الدخول على حسابك في أي وقت عبر إدخال الرقم الوطني للأردني أو الشخصي لغير الأردني.

#الضمان الاجتماعي #الأردن #إنشاء حساب #حساب الضمان الاجتماعي #الضمان الاجتماعي الأردني #سلف الضمان الاجتماعي #تكافل #الدعم التكميلي #موقع الضمان الاجتماعي

الأكثر قراءة اليوم

حماس توضح حقيقة الأنباء المتداولة حول تقديمها عرضًا للأسير البرغوثي قبل زيارة حسين الشيخ

قيادي بحماس: مرسوم الحريات لا يعدو كونه حبرًا على ورق.. ويصف مخرجات القاهرة بـ"الباهتة والمسلوقة"!

حماس تعقب على تصريحات قيادة حركة فتح والسلطة بشأن اتفاقية غاز غزة

فتح "قلقة" من تصريحات ابو مرزوق بشأن غاز غزة: قد تكون تهرب من الانتخابات والمصالحة!

مشاهدة مباراة الهلال السوداني ضد مازيمبي الكونغولي بث مباشر

اسعار العملات مقابل الشيكل

أبو مرزوق يرد على تصريحات قيادات فتح والسلطة بشأن تغريدته حول حقل غاز غزة

الأخبار الرئيسية

7

لجنة الانتخابات تحدد الفئات الواجب تقديم استقالتها بهدف الترشح لعضوية المجلس التشريعي

تعرف على الأساليب التي اتبعتها إسرائيل خلال جولات الحرب على غزة.. هل حققت أهدافها؟

مستشار اشتية يتحدث عن أخر تطورات رواتب الموظفين والانتخابات الفلسطينية

وزيرة الصحة : 5 وفيات و1391 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1038 حالة تعافٍ

لجنة المانحين: السلطة ستواجه وضعا ماليا صعبا هذا العام ..ما علاقة موظفي غزة؟

اعلان سما رسائل