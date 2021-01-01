رابط التسجيل وإنشاء حساب على موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني 2021

عمان / سما

ننشر لكم متابعينا رابط التسجيل وإنشاء حساب على موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني وفق الخطوات التفصيلية التي نشرتها المؤسسة الحكومية على حسابها بموقع فيسبوك.

وقالت المؤسسة في مقطع فيديو توضيحي: إذا بدك تستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي وتقديم أي معاملة تريدها، ما عليك إلا الدخول على موقعنا على شبكة الإنترنت.

وأضافت: من أعلى الشاشة، عليك الدخول على خيار التسجيل لإنشاء حساب شخصي، ولما تدخل على الشاشة يجب تعبئة الخانات المطلوبة حسب التوضيح المذكور فيها.

وتشمل تلك البيانات، الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف والهوية الوطنية وفصيلة الدم ورمز الدولة وصلة القرابة والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل غير الأردني.

رابط موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي: اضغط هنا

وتابعت: أثناء تعبئة البيانات أن تكون كلمة السر باللغة الإنجليزية وأن يكون فيها أرقام وحروف كبيرة وصغيرة ورموز، ثم الذهاب إلى تفعيل الحساب عبر رقم الهاتف أو الإيميل.

وحسب الضمان الاجتماعي، حتى تستكمل عملية التسجيل في آخر الشاشة في صورة تتضمن أرقام وحروف يجب عليك إدخالها كما هي قبل وصول الرسالة التي فيها رمز التحقق للجوال أو البريد الخاص بك.

وختمت مؤسسة الضمان الاجتماعي: بهذه الطريقة تكون قبل استكملت عملية التسجيل ويمكنك الدخول على حسابك في أي وقت عبر إدخال الرقم الوطني للأردني أو الشخصي لغير الأردني.