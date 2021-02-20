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رغد صدام حسين تكشف عن صور نادرة لها مع والدتها

الأحد 21 فبراير 2021 07:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رغد صدام حسين تكشف عن صور نادرة لها مع والدتها



الرياض/سما/


كشفت رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، لأول مرة عن صور نادرة لها مع والدتها ساجدة.

ونشرت قناة "العربية" صورا جديدا لرغد تجمعها بوالدتها ساجدة، حيث ظهرت في إحدى الصور النادرة، ابنة الرئيس العراقي الراحل وهي تجلس بجوار والدتها في الطائرة، وهي تقرأ بتركيز في مجلة.


ورصدت القناة صورا أخرى لرغد، إحداها وهي تحتضن والدتها في المنزل وهي مبتسمة، والتي ظهرت فيها المشاعر الجياشة من رغد لوالدتها. 

وأوضحت الصور الثالثة والأخيرة، رغد تجلس بجوار والدتها على طاولة طعام، حيث سيطرت الابتسامة على وجههما.

#رغد صدام حسين #العراق #صدام حسين

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